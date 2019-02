Afrique: CAN U20 - Niger-Afrique du Sud, Nigeria-Burundi au menu ce samedi

La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20) débute ce samedi au Niger. En l'absence de la Zambie, tenante du titre, la compétition débute avec les deux premiers matchs du groupe A au programme. Le pays organisateur nigérien sera aux prises dans le groupe A avec le Burundi, le Nigeria et l'Afrique du Sud, leur adversaire en match d'ouverture, samedi à Niamey.

Deux semaines durant, jusqu'au 17 février, les huit pays qualifiés vont en découdre, non seulement pour un sacre continental, mais aussi pour une qualification en Coupe du Monde de la catégorie. Le Nigeria sera encore en course pour le sacre final au même titre que le Ghana qui avec trois titres gagnés (1993, 1999 et 2009) est la deuxième nation sur les huit présentes au Niger la plus titrée. Les six autres qui seront sur la ligne de départ de cette compétition, le Niger, l'Afrique du Sud et le Burundi dans la poule A logée à Niamey, le Sénégal deux finalistes en 2015 et en 2017, le Burkina Faso et le Mali courent derrière un sacre dans cette catégorie d'âge.

Le programme de la 1ère journée (horaires en temps universel)

Samedi (Groupe A)

15h30, Niger-Afrique du Sud

18h30, Nigeria-Burundi

Dimanche (Groupe B)

15h30, Sénégal-Mali

18h30, Burkina Faso-Ghana