Cote d'Ivoire: Cour pénale internationale - Gbagbo et Blé Goudé libérés sous condition

L'ancien président Laurent Gbagbo et l'ex-leader des jeunes de la galaxie patriotique Charles Blé Goudé sont libres, mais sous condition. Ainsi en a décidé la Cpi, à La Haye, vendredi 1er février 2019.

Aujourd'hui, le 1er février 2019, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé, à l'unanimité, d'imposer des conditions à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans un État disposé à les accepter sur son territoire et désireux et apte à faire respecter les conditions fixées par la Chambre d'appel.

Ces conditions sont imposées pour protéger l'intégrité du processus judiciaire. Un jugement écrit énonçant ces conditions sera rendu disponible plus tard dans la journée », indique un communiqué de la cour. « La Chambre d'appel a chargé le Greffier de la Cpi, M. Peter Lewis, d'identifier et de conclure des accords avec les États disposés à accepter M. Gbagbo et / ou M. Blé Goudé sur leur territoire et à faire respecter les conditions imposées. Le Greffier de la Cpi peut également prendre les dispositions provisoires appropriées et nécessaires concernant la mise en liberté assortie de conditions dans l'attente de la conclusion d'accords avec les États », explique le communiqué.

Des informations indiquent que la Belgique, pays où réside la seconde épouse de Laurent Gbagbo, est disposée à accueillir l'ancien président ivoirien. Reste à résoudre le cas Charles Blé Goudé. La même chambre d'appel avait, le 15 janvier 2019, acquitté les deux accusés de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrés en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011.

Le Procureur a fait appel de la décision, invoquant des circonstances exceptionnelles qui pouvaient justifier le maintien en détention des mis en cause. Notamment, le risque d'évasion de leur part ou leur capacité de faire pression sur les victimes. Mais le lendemain, 16 janvier, la Chambre de première instance I, à la majorité, a constaté qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles allant à l'encontre de la mise en liberté de Gbagbo et Blé Goudé.

Dans ce procès ouvert le 28 janvier 2016, ils étaient accusés de crimes contre l'humanité pour des faits supposés de meurtre, viol, autres actes inhumains, tels que la persécution dans le contexte des violences post-électorales en Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011.