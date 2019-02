Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Le génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion » d'Anatole Collinet Makosso

En appui du cas de la République du Congo, l'auteur, Anatole Collinet Makosso, porte ses recherches en réponse aux deux essais déjà parus autour du thème du génocide. Au- delà d'être chercheur, tel un messager, il s'érige en sage bantou prévenant des dérives éventuelles dues à l'emploi de mots susceptibles d'engendrer des souffrances de tout un peuple.

"Le génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion" incite à se ressaisir et porter de vrais témoignages. « Puisqu'il faut témoigner sur le génocide, parler de notre histoire, et puisque nous avons tous vécu les mêmes faits, parlons-en donc sans tabous. Parlons-en dans nos langues communes, sans interprètes ni traducteurs. Témoignons de ce qui s'est passé réellement dans notre pays, au sein de notre peuple. [... ] Seulement, que celui qui s'engage à témoigner ne rapporte que ce qu'il sait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu ou entendu », rappelle l'auteur.

Anatole Collinet Makosso recourt à la directive du Pr Théophile Obenga : « Celui qui doit témoigner de l'histoire doit justifier de la compétence, de l'autorité et de la légitimité »;

Écrit après les essais sur "le Génocide des Laris", en septembre pour celui de Dominique Kounkou et en décembre pour celui de Nsaku Kimbembe, l'auteur apporte des réponses point par point. Il invite ses compatriotes à dépassionner le débat, à enrichir le témoignage de l'histoire et à s'abstenir de la symétrie, de la contamination et de « l'idéologie de la haine ».

Anatole Collinet Makosso va jusqu'à prendre à son compte ce propos d'Albert Camus : « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Il pense que les intellectuels doivent s'interdire de galvauder la notion de génocide, par respect pour ceux qui, dans l'histoire, ont été victimes de ce crime sans nom, que Winston Churchill n'avait pas pu qualifier, interpellant ainsi la conscience de Raphaël Lemkin, obligé de réfléchir longuement pour trouver le mot que l'on veut tourner en dérision, de nos jours, à l'effet d'instrumentaliser l'émotion de la population à des fins inavouées.

Anatole Collinet Makosso est magistrat, docteur en droit international pénal (Paris 2 Panthéon-Assas) et enseignant-chercheur à l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et promoteur de l'Université internationale de Brazzaville, du cabinet Géo-Ecostrapol et des éditions L'Harmattan Congo.

Le génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion

ISBN : 978-2-343-16848-7

Prix : 23,50 euros