Congo-Kinshasa: Devoir de mémoire - L'UDPS commémore le deuxième anniversaire du décès d'Etienne Tshisekedi

Une messe a été organisée en mémoire de l'illustre disparu, le 1er février, à la Cathédrale Notre-Dame de Kinshasa.

Un grand moment de recueillement et d'émotion. Ainsi peut se résumer la messe que Mgr Gérard Mulumba, le jeune frère d'Etienne Tshisekedi, a dit en mémoire de ce dernier dont le corps continue d'être gardé dans un funérarium à Bruxelles, deux ans après.

Du beau monde, il y en avait pour honorer la mémoire de l'illustre disparu et célébrer son combat politique couronné aujourd'hui par l'accession de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), à la magistrature suprême au terme de la présidentielle du 30 décembre 2018. Un combat qui, selon l'officiant du jour, avait des fortes ressemblances avec celui mené, dans la bible, par Moïse qui conduisit son peuple vers la terre promise.

Pour lui, Félix Tshisekedi, également présent dans la salle accompagné par sa famille tant politique que biologique, vient de couronner le combat de son défunt père en accédant à la présidence de la République.

« Le couronnement de son combat vient de se concrétiser. Ce que nous avons à faire, c'est de lui faire honneur et de dire que son combat n'a pas été vain et qu'il peut reposer tranquillement là où il est », a déclaré Mgr Gérard Mulumba, devant une assistance attentionnée tout au long de son homélie. Et d'ajouter que feu Etienne Tshisekedi fut un don de Dieu à la République démocratique du Congo.

« Grâce à lui, le peuple congolais a dressé son front longtemps courbé, nous avons su protester contre les injustices, il nous a montré la voie de la liberté. Aujourd'hui, nous avons renversé la vapeur, nous avons un pouvoir totalement démocratique, un pouvoir qu'il avait voulu. Tout ce que nous allons lui promettre est que nous allons réaliser son idéologie qui se résume en un bout de phrase : le peuple d'abord », a martelé l'évêque.

Mgr Gérard Mulumba a également mis une emphase particulière sur l'amour du Congo et de son peuple qu'éprouvait Etienne Tshisekedi au point d'en faire toute une ligne idéologique. Heureusement, a-t-il dit, que son fils continue de cultiver les mêmes valeurs en marchant sur les voies balisées par son père. « Nous avons besoin de cet amour pour le Congo », a poursuivi l'officiant.

À la fin de la messe, les membres de l'UDPS ont une fois de plus réitéré leur appel au rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi qui fut l'objet d'une vive controverse entre eux et le régime sortant. Après plusieurs tractations infructueuses, les uns et les autres estiment que l'heure est venue de rapatrier la dépouille de ce père de la démocratie et lui gratifier des obsèques dignes de sa stature.

À l'UDPS, l'on croit dur comme fer que la seule manière d'honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi est l'exercice efficient du pouvoir d'Etat. « Il est important que nous puissions faire rapatrier le corps du feu président Etienne Tshisekedi pour permettre à la famille biologique et politique de clôturer le deuil d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons de lourdes responsabilités de la gestion de la chose publique. Il faut qu'on le fasse en étant bien concentré sur l'intérêt du peuple congolais et de la nation congolaise », a déclaré Jacquemin Shabani, un des cadres du parti.