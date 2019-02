Tunisie: Pour une victoire de plus !

C'est cela le lot réservé à l'Espérance Sportive de Tunis ces derniers jours.

Après avoir effectué le périlleux déplacement de Bizerte où le leader «sang et or» s'était fait accrocher par le CAB (2-2), l'Avenir Sportif de Gabès était son deuxième hôte dans le déplacement de la coupe de Tunisie (seizième de finale) mercredi dernier. Et tout de suite après sa laborieuse victoire de Gabès (1-0), l'Espérance s'est envolée à destination de l'Afrique du Sud pour y affronter ce soir Orlando Pirates dans le cadre de la troisième journée de l'étape des poules de la Ligue des champions.

En somme, l'Espérance a réussi à réaliser cinq victoires et deux nuls sur les sept derniers matches qu'elle a joués en championnat national, en coupe de Tunisie et en Ligue africaine. Cinq victoires qui valent une suprématie jusque-là incontestée sur les plans local et continental.

Vers un match ouvert

Du coup, l'objectif de la troupe à Mouine Chaâbani sera de continuer sur la même lancée. Une nouvelle victoire sera-t-elle dans les cordes des «Sang et Or» face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates?

On connaîtra la réponse ce soir car rien n'est gagné d'avance avec ce rival de l'EST qui, lui aussi, n'a pour dessein que de damer le pion au champion d'Afrique en titre pour lancer le meilleur message de dissuasion à l'échelle africaine et s'emparer de la première place du classement général de la poule «B» qu'il occupe, justement, en cohabitation avec l'Espérance avec quatre points chacun. Ce sera donc un match musclé et promotteur dans la mesure où il sera disputé entre les deux favoris de la poule «B».

En plus et comme tout un chacun le sait, le football sud-africain est réputé pour être direct et très ouvert en favorisant le jeu offensif sur la prudence tactique exagérée.

L'Espérance sait à quoi s'en tenir avec la garantie des meilleures conditions dans ce pays avancé qui n'a rien à envier aux pays occidentaux.

Il y a lieu de rappeler en plus que les deux dernières confrontations entre l'EST et Orlando Pirates s'étaient soldées par deux scores de parité : 0 à 0 le 5 octobre 2013 et 1 partout le 19 du même mois, dans le cadre de la Ligue des champions. C'est dire le nivellement et l'indécision totale qui caractérisent toujours les duels de l'équipe de Bab Souika face aux représentants de l'Afrique du Sud.

Attaquants en verve

On est quand même en mesure de prédire un bon rendement offensif à produire par l'Espérance. C'est que la forme très rassurante du goleador Taha Yassine Khénissi et celle du lutin Anice Badri permet de croire en une belle performance en Afrique du Sud même. En plus de la forme rassurante de l'attaque, il y a le fait que le milieu de terrain «sang et or», qui sera encore une fois composé du quatuor Kom, Coulibaly, Chaâlali et Badri, est toujours capable de faire la différence, quand il est inspiré et appliqué.

Même l'apport du keeper Rami Jeridi, qui a retrouvé toutes ses marques ces derniers temps, sera déterminant dans ce bras de fer dont une issue heureuse permettra à l'EST de se démarquer de son rival sud-africain. Bonne chance !