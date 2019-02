Cote d'Ivoire: Association des femmes juristes du pays - Aimée Zébéyoux passe le flambeau à Me Assa Akoh

EMMANUEL KOUASSI — Elue brillamment, le 27 octobre dernier, avec plus de 95% de voix, Me Assa Akoh, avocate, est la nouvelle présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (Afj-CI).

Elle remplace à ce poste Aimée Zébéyoux, magistrat hors hiérarchie, nommée secrétaire d'Etat chargée des Droits de l'homme auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. La cérémonie de passation des charges a eu lieu, il y a peu, au siège de ladite association, au Plateau.

Aimée Zébéyoux qui part, après 5 ans passés à la tête de cette structure dont la vision est de faire de l'accès aux droits et à la justice une réalité, se dit convaincue que L'Afj-CI sera entre les mains d'une femme battante et dynamique. Certes, a indiqué la présidente sortante, " l'Afj-CI qui est à la fin de ses plus gros financements est à la croisée des chemins ", mais elle espère que la nouvelle responsable saura relever les défis. Désormais membre d'honneur, elle a promis d'aider Me Assa Akoh afin qu'elle mène à bien sa mission.

Tout en mesurant l'immensité de la tâche qui l'attend, cette dernière a dit qu'elle s'efforcera de remplir sa mission dans la continuité de l'action. Aussi compte-t-elle sur le soutien de tous les membres " pour préserver l'esprit de famille, de partage et de convivialité instauré par son prédécesseur au niveau de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire ". La nouvelle présidente invite les uns et les autres à l'épauler afin de " préserver les acquis pour faire évoluer l'association, perpétuer l'œuvre des pionnières dont Mes Christiane Betty Kouyaté et Agathe Bahi Barouan ".

L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a pour missions, entre autres, d'établir une justice égalitaire, de promouvoir les droits humains et de lutter contre toutes les formes de discrimination.