Afrique: Ligue des Champions - Le TP Mazembe fait couler le Club Africain !

Le Club Africain a enregistré, samedi après-midi à Lubumbashi, la plus lourde défaite de son histoire. Sèchement battu par le club congolais de TP Mazembe ce samedi, le Club Africain est tout proche de la sortie de la Ligue des Champions d'Afrique. Opposé à Mazembe, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la ligue des champions, le club de Bab Jedid a été battu 8 à 0 !

Les « Corbeaux » ont plié le match en 39 minutes en marquant quatre buts par Mondeko (10' et 39'), Miche (22') et Muleka (36'). Les Congolais ne se sont pas arrêtés là puisqu'en seconde période, ils ont profité de la trop faible défense clubiste pour inscrire quatre autres buts par Muleka (61'), Mputu (76' et 83') et Meschack (80').

Les joueurs clubistes, complètement perdus sur le terrain et manquant de tout, ont été complètement mangés à tous les niveaux par leurs adversaires. Pris de vitesse, dominés techniquement et tactiquement, très peu concentrés et sans réaction, il n'y pas eu photo aujourd'hui entre les clubistes et les congolais, qui, avec un peu plus de concentration, auraient pu inscrire un nombre beaucoup plus important de buts. Chaque accélération congolaise était suivie aujourd'hui d'une occasion assez nette avec à la fin du match 62% de possession du ballon, 28 tirs dont 15 cadrés et huit buts. Le Club Africain aura bien du mal à se remettre d'une telle déculottée. Pour le TP Mazembe, le chemin de la qualification s'est bien dégagé dans cette poule tronquée.

Classement: CS Constantine 6 / Mazembe 3 / Club Africain 0 / Al Ismaily (Disqualifé)