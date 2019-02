Angola: Construction du barrage de Baynes estimée à 1,2 milliard USD

Cacuso — La construction du barrage hydroélectrique binational de Baynes, qui devrait commencer en 2021 sur le fleuve Cunene, à la frontière entre l'Angola et la Namibie, est estimée à 1,2 milliard de dollars américains, a annoncé vendredi à Malanje le ministre angolais de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

À cette fin, chaque État devrait débourser 50% de la valeur convenue, selon le ministre qui s'exprimait à la fin de la 29e réunion de la CTPC (Commission technique conjointe permanente pour le fleuve Cunene), qui visait à analyser les études en cours pour la construction dudit barrage, dans le cadre de l'optimisation des ressources en eau partagées entre les deux pays.

Le projet, qui bénéficiera d'un financement public-privé pour que les budgets des deux États ne soient pas surchargés, durera sept ans et, outre le projet hydroélectrique, comprend la construction de routes et d'autres lignes d'interconnexion entre l'Angola et la Namibie, a confirmé le ministre João Baptista Borges.

À ce stade, il a déclaré qu'une étude approfondie d'impact environnemental était en cours, ainsi qu'une étude de faisabilité technico-économique, qui aboutirait au lancement de l'appel d'offres pour le projet et à l'embauche du contractant en 2020.

D'autre part, le ministre a souligné l'importance de la construction du barrage de Baynes, dans le développement de plusieurs projets dépourvus d'électricité qui sont situés au nord de la Namibie et au sud de l'Angola.

À son tour, le ministre namibien des Mines et de l'Énergie, Tom Alweendo, estime que la mise en œuvre de ce projet contribuera à l'industrialisation des deux États, dont l'impact se reflétera également dans d'autres pays de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe) et ses citoyens en particulier.

La 29e réunion de la CTPC (Commission technique mixte permanente pour le fleuve Cunene) a duré cinq jours et a rassemblé des délégués du ministère de l'Énergie et des Eaux de l'Angola et du ministère des Mines et de l'Énergie de la Namibie.

L'ambassadeur de Namibie en Angola, Patrick Nandago, le gouverneur provincial de Malanje (Angola), Norberto Fernandes dos Santos, entre autres responsables, ont également pris part à la réunion.

Le projet hydroélectrique de Baynes aura une capacité de 600 MW, dont 300 MW pour l'Angola et 300 MW pour la Namibie et a été approuvée par les deux gouvernements en novembre 2014, dans le cadre d'une étude de faisabilité achevée en 2013.