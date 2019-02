Afrique: CAN U20 TOTAL Niger 2019 - Le Nigeria seul aux commandes du groupe A

La deuxième rencontre du groupe A s'est jouée dans la soirée du samedi 2 février 2019 au stade général Seyni Kountché entre Nigérians et Burundais. Au sortir d'une partie quelque peu disputée lors de la première période, c'est finalement le Nigeria qui sort vainqueur par 2 buts à 0.

Favori du groupe A pour ne pas dire de la 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019, comme de nombreux observateurs l'affirment, le Nigeria a confirmé son statut en dominant le Burundi par 2 buts à 0.

Et pourtant, c'est une victoire qui a mis du temps à dessiner quand l'équipe burundaise a su opposer, dès les premières minutes du match, un combat physique que lui imposait son adversaire.

Mais, en plus de leur puissance athlétique, les jeunes Nigérians ont su également faire la différence tactiquement.

Ayant pu avoir une certaine emprise sur la partie, ils vont multiplier les offensives malheureusement, les poulains du coach Paul Osahon Aigbogun vont confondre vitesse et précipitation et ne pas pouvoir trouver la faille malgré la naïveté du jeu des jeunes Burundais.

C'est par des offensives à travers les différents contres, que ces jeunes venus du Burundi, à l'image de l'attaquant Mohamed Amissi, vont se signaler sans être véritablement décisifs.

Tout va finalement se jouer au cours de la deuxième période avec une formation du Nigeria métamorphosée sur le plan tactique à partir d'un jeu vif et mieux élaboré. L'attaquant Nazifi Yahaya devient l'homme à tout faire sur le front de l'attaque du Nigeria en mettant régulièrement en difficulté la défense adverse.

Et c'est d'ailleurs lui qui ouvre la voie du succès pour son équipe à la 55e mn par 1 but à 0 avant que Maxwell Michaël Effiom entré à la 51e mn en lieu et place de Aliyu Ibrahim ne corse l'addition à 2 buts à 0 à la 71e mn.

Les carottes semblaient donc cuites pour les Burundais qui ne semblaient plus trouver le bon tempo afin d'inquiéter l'ogre nigérian. Ainsi, le Nigeria prend les commandes du groupe A dès la première journée et se positionne pour déjà comme un candidat sérieux au titre.

Paul Osahon Aigbogun, entraineur du Nigeria

« Nous avons eu beaucoup de difficultés avant d'obtenir la victoire »

« Ce ne fut pas un match facile parce que le Burundi a bien joué et nous avons eu beaucoup de difficultés avant d'obtenir la victoire.

Nous avons certes battu le Burundi mais, reconnaissons que notre groupe est très relevé. Il s'agit pour nous maintenant de prendre les matchs les uns après les autres sans négliger aucune équipe »

Joslin Bipfubusa, entraineur du Burundi

« Mes joueurs étaient un peu démoralisés après le premier but »

« Nous avons eu des problèmes lors de la deuxième période parce qu'après la première partie, nos joueurs ont eu une certaine confiance croyant que la tâche va être facile pour eux puisqu'ils avaient réussi à contenir les Nigérians.

Et après avoir encaissé le premier but, j'ai constaté que mes joueurs étaient un peu démoralisés alors que je leur ai dit de développé leur parce qu'on pouvait revenir au score.

Mais voilà qu'ils prennent un deuxième but qui mettait fin à nos espoirs. Je félicite le Nigeria pour leur victoire. Il faut savoir qu'on peut perdre le premier match et revenir par la suite et pourquoi pas se qualifier ».