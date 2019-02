Angola: Les élections municipales priorité de l'agenda politique du MPLA

Luanda — La préparation du processus de mise en oeuvre des élections municipales et la consolidation des réformes de l'État dans le cadre de l'administration centrale et locale ainsi que du secteur de la justice sont des tâches prioritaires pour l'agenda politique du MPLA en 2019, lancé samedi à Luanda.

Pour relever ces défis, la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, qui présentait le programme de son parti lors d'un meeting politique, a réaffirmé qu'il était nécessaire de préparer adéquatement les structures et la masse militante afin de participer et vaincre aux élections locales.

Elle a souligné que son parti allait promouvoir et assurer de manière permanente la bonne gouvernance, la socialisation et le rapprochement des services publics des habitants, des entreprises et des institutions, en misant sur un système judiciaire plus rapide et de plus en plus centré sur la justice et l'éthique.

Luísa Damião a déclaré que le MPLA continuerait à promouvoir le dialogue pour une société de plus en plus juste, solidaire, inclusive, responsable et axée sur la culture de la paix ainsi que sur l'éducation et la citoyenneté.

Elle a assuré un soutien et un encouragement continus à la croissance et à au dynamisme des associations et d'autres formes d'organisation de la société civile en tant que partenaires importants de l'État.

Elle a appelé à une plus grande reconnaissance des syndicats et des associations professionnelles, en les encourageant à continuer à exprimer des opinions sur les diverses questions intéressant l'État et la société.

Les familles et les églises font également partie des programmes du parti et continueront donc à être encouragées à jouer un rôle de plus en plus actif dans la transmission des valeurs qui favorisent la paix, la fraternité et l'harmonie entre les Angolais.

À cet égard, la dirigeante a expliqué que le MPLA continuerait à lancer un vaste programme de récupération des valeurs civiques, morales et patriotiques, ainsi que du respect de la chose publique, impliquant les structures, les militants et d'autres organisations de la société civile.

Après avoir considéré la communication comme l'un des moyens de renforcer la démocratie, Luísa Damião a plaidé pour une meilleure compréhension du phénomène des TIC afin d'améliorer l'interaction avec la société.

Le MPLA veut diffuser et défendre ses principales positions sur les questions importantes du contexte politique, économique et social et définir une nouvelle stratégie pour le fonctionnement des plates-formes numériques du parti, toujours dans le souci d'une plus grande interaction avec les citoyens, en promouvant des études pour un usage correct des TICs, a-t-elle dit.

Le MPLA se propose également de renforcer les relations de coopération, d'échange, de conciliation et de solidarité avec les partis politiques avec lesquels il entretient des liens d'amitié et de fraternité, et qu'il juge politiquement nécessaire et opportun.

Sur le plan interne, le MPLA veut intensifier ses efforts pour revitaliser les organisations de base et améliorer la formation politique de ses dirigeants, cadres et militants.

Luísa Dmião a reconfirmé la convocation d'un congrès extraordinaire, au plus tard cette année, dans le but d'adapter les structures du parti aux nouveaux défis politiques, économiques, sociaux et culturels.