Angola: Le MPLA se propose de promouvoir une culture de la paix

Luanda — Le MPLA se propose, dans son agenda politique pour 2019, de promouvoir une culture de la paix, du dialogue fraternel et de solidarité au sein de la société angolaise, ainsi que de soutenir les initiatives visant à préserver la paix et à consolider l'unité et la réconciliation nationale.

C'est ce qu'a déclaré samedi, à Luanda, la vice-présidente du parti au pouvoir en Angola, Luísa Damião, lors d'un meeting au cours duquel a été présenté l'Agenda politique du MPLA.

D'après la dirigeante, le MPLA veut diffuser et défendre ses principales positions sur les questions importantes du contexte politique, économique et social et définir une nouvelle stratégie pour le fonctionnement des plates-formes numériques du parti, toujours dans le souci d'une plus grande interaction avec les citoyens, en promouvant des études pour un usage correct des TICs,

Le parti se propose également de mettre en œuvre la stratégie pour les élections municipales, à ses différentes étapes, et de diffuser, au niveau des structures intermédiaires et de base du parti, le règlement sur les élections internes des candidats aux organes municipaux. En ce qui concerne la citoyenneté et la moralisation de la société, elle a dit que le MPLA continuerait à mettre en œuvre un programme global visant la sensibilisation aux valeurs civiques, morales et patriotiques ainsi qu'au respect de la chose publique et engageant les structures, les militants et d'autres organisations de la société civile.

L'agenda encouragera également les militants de toutes les structures et les citoyens en général à se prévenir et à lutter contre la corruption, l'impunité, les flatteries, le népotisme, le blanchiment d'argent et d'autres maux qui ont porté atteinte à l'État et ont freiné le progrès social du peuple angolais.

L'agenda du MPLA prévoit également le suivi et l'adéquation de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2018-2022 et des divers programmes exécutifs de gouvernance, notamment la mise en œuvre du Programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et substitution des importations (PRODESI).

Le vice-président du parti au pouvoir a également souligné la nécessité d'élaborer des mesures en faveur d'une réforme de l'État plus large et plus approfondie, lui permettant d'être plus efficace, rationnel et plus proche des problèmes des citoyens.