Bénin: L'étrange lien tissé entre le panafricaniste Kemi Seba et le gouvernement italien

Le militant panafricaniste Kemi Seba et le Mouvement 5 étoiles auraient noué une étrange alliance en Italie. Le Franco-Béninois affirme avoir été à l'origine de la diatribe de Luigi Di Maio envers la France et le franc CFA, responsable selon lui de l'appauvrissement de l'Afrique.

En septembre dernier, Kemi Seba a été discrètement reçu à Rome par le sous-secrétaire aux Affaires étrangères Manlio di Stefano, membre du Mouvement 5 étoiles. Le Franco-Béninois affirme être venu lors de cette entrevue avec des dossiers sur la Françafrique et le franc CFA en particulier.

De quoi alimenter les éléments de langage du parti qui n'a pas hésité à lancer la polémique sur le rôle de la France qui exploiterait les pays de la zone CFA.

« Manlio Di Stefano est un camarade de luttes qui, avant tout le monde, avait compris l'aspect vital de notre combat », a commenté le leader panafricaniste.

Du côté du Mouvement 5 étoiles, on reste très discret sur cette rencontre. Même le parti populiste confirme « un franc échange de vues sur l'Europe et l'Afrique », sans pour autant vouloir en dire plus.

Pas de commentaire non plus sur une éventuelle « alliance stratégique » qui aurait été nouée entre la formation de Kemi Seba et le Mouvement 5 étoiles.

L'annonce de ce rapprochement avec Kemi Seba intervient en tout cas au moment où la formation de Luigi Di Maio durcit sa ligne pour rester audible face au ministre de l'Intérieur Matteo Salvini.

L'un des idéologues du parti populiste, Alessandro Di Battista, a créé la polémique en déchirant symboliquement un billet CFA à la télévision. Un geste que n'aurait pas renié Kemi Seba.