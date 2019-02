Burkina Faso: Casem du ministère de la Culture - Le ministre veillera personnellement à la mise en œuvre des recommandations

Durant deux jours, le personnel du Casem, les partenaires techniques et financiers ont échangé autour du thème retenu.

Pour le ministre, les discussions et échanges de cette deuxième session ordinaire du Casem ont été "fructueux et intéressants", permettant de se féliciter des étapes déjà franchies mais aussi d'appréhender les défis qui restent à relever sur le chemin du développement culturel et touristique.

"S'il est vrai que nous pouvons nous féliciter des résultats enregistrés en 2018, il nous faut garder à l'esprit que de nombreux défis restent à relever."

A l'en croire, pour relever ces défis, il faut surtout se tourner vers l'avenir et centrer l'attention sur les activités futures qui doivent s'inscrire dans la perspective d'une synergie en vue de renforcer la contribution du secteur culturel au développement économique et social du pays.

A cet effet, chacun a été invité à redoubler d'efforts en 2019 et surtout à améliorer le management de son service afin de relever ensemble les défis en vue de parvenir aux résultats assigné au département dans le cadre du PNDES.

« Gardant à l'esprit le thème de la présente session de notre Casem, je vous exhorte vivement à vous inscrire dans la logique de la décentralisation pour mieux prendre en charge les besoins des acteurs locaux et privés ,qui demeurent des principaux artisans du développement de la culture et du tourisme.

Aussi, êtes vous invités à être des structures d'accompagnement des acteurs et non à vous substituer à eux surtout dans un contexte de transfert irréversible de compétences.

Soyons donc plus ambitieux et audacieux, engageons nous résolument pour une meilleure efficacité des actions de notre département dans la détermination et la cohésion » a laissé entendre le ministre Abdoul Karim Sango.

Au terme des échanges, plusieurs recommandations en sont ressorties. Il s'agit, entre autres, de mettre en place un dispositif de suivi des matières transférées aux collectivités, de créer un cadre de concertation sectorielle entre les faitières des collectivités territoriales et autres parties prenantes, d'encadrer l'utilisation des fonds de téléphonie mobile alloués au MCAT, de renforcer les compétences des cadres du MCAT sur l'approche de la gestion axées sur les résultats et de faire un plaidoyer auprès du ministère des finances pour l'allègement des procédures de la commande publique dans l'acquisition des pauses - cafés et cocktails en vue de prendre en compte les prestataires au niveau décentralisé.

Le ministre au sortir des travaux a apprécié les recommandations formulées et a promis de veiller personnellement à leur mise en œuvre en vue de donner une plus grande efficacité à l'action de son département.