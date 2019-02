Cote d'Ivoire: Le RHDP portera plainte contre x pour incitation à la haine et à la xénophobie

La « judiciarisation » du débat politique en Côte d'Ivoire connaîtra un autre épisode avec la plainte contre X projetée par le Rhdp, tandis que le Pdci par le biais des femmes du parti, a déjà annoncé une plainte dès le lundi 4 février 2019, contre la députée Rhdp Mariam Traoré.

Alors que la justice semblait embarrassée face à une auto saisine en l'absence de perspectives de plaintes immédiates contre Mariam Traoré, la procédure annoncée par les femmes du Pdci, devrait lui permettre d'ouvrir une enquête et d'entendre la députée.

De son côté, le Rhdp prépare une plainte contre X, a l'effet notamment de rechercher et trouver le ou les auteurs de la vidéo attribuée à Sita Ouattara, et à l'origine de la sortie de Mariam Traoré. En plus de retrouver la voix féminine qui insulte Kandia Camara, et ceux qui ont diffusé les propos, et réalisé le montage vidéo attribué à Sita Ouattara, la plainte contre X vise également, a appris l'IA, à identifier et retrouver ceux qui ont diffusé et propagé la vidéo injurieuse de la députée Mariam Traoré.

La plainte va-t-elle s'étendre à tous les propos injurieux dont ceux du Président du Pdci, Henri Konan Bédié? « Nous n'en sommes pas là pour l'instant; même si le Président Bédié n'est couvert par aucune immunité, il n'est pas du tout visé pour l'instant. Nous visons ceux qui ont tenu des propos haineux, et xénophobes, des propos dangereux pour la cohésion sociale », répond une responsable du Rhdp, qui salue l'initiative de la plainte des femmes du Pdci Rda, en ce qu'elle permettra de faire un vrai débat et de mettre tout le monde devant ses responsabilités.