Burkina Faso: Forum sur l'autonomisation - Bala veut sortir les femmes des jupons de la dépendance

« Si les femmes baissent les bras, le monde s'écroule » : voilà un dicton féministe qui en dit long sur le rôle que la femme occupe dans la société. Alassane Bala Sakandé et la représentation nationale semblent l'avoir bien compris.

C'est en tout cas ce qui a motivé l'Assemblée nationale (AN) à décider de la tenue, le 15 février, d'un forum sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes afin de réfléchir sur les problèmes de la femme burkinabè.

L'information a été donnée le samedi 2 février 2019 au cours d'une conférence de presse dans les locaux de l'institution.

Elles représentent plus de la moitié de la population burkinabè, elles sont marginalisées et confrontées à de nombreux problèmes socio-économiques ; c'est ce que le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a dit des femmes burkinabè ce 2 février 2019.

Cette description vise à montrer l'importance de l'autre moitié du ciel pour qu'on mette en place un cadre d'échanges sur ses problèmes.

Ce cadre, selon le comité d'organisation, va réunir un millier de participants, pas seulement du sexe féminin, issus du secteur privé, des structures étatiques et des organisations de la société civile des 13 régions du pays autour de la même table et est dénommé : « le Forum national sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes ».

C'est la date du 15 au 17 février qui a été choisie pour tenir cet important événement, une première du genre dans l'histoire de la représentation nationale.

Afin d'embrasser tout ce qui mine l'épanouissement de nos mamans, sœurs, filles... les échanges vont s'articuler autour de quatre thématiques : « La thématique 1 porte sur l'autonomisation et la responsabilité de la femme dans un contexte d'insécurité au Burkina ; la thématique 2 s'articule autour de l'autonomisation économique et financière des femmes ; la thématique 3 prend en compte l'autonomisation et la participation des femmes aux sphères de décisions ; et la problématique de l'autonomisation sociale des femmes constitue la thématique 4 », a détaillé le patron des élus nationaux, Alassane Bala Sakandé.

De façon spécifique, la rencontre vise à analyser les référentiels politiques ainsi que le cadre législatif et institutionnel du Burkina et de certains pays en matière d'égalité et des genres, et à permettre la mise en place d'une bonne stratégie et de pratiques de valorisation du genre, à en croire le PAN.

Selon ce dernier, au sortir de ce forum, il faut des engagements forts de notre communauté nationale en faveur de changements social et individuel sensibles au genre. « Les textes, les décrets et les lois ne suffiront pas si les individus et la société ne changent pas », a-t-il soutenu.

Les questions des confrères ont porté sur la pérennisation du forum, sa pertinence ainsi que sur son éventuelle conciliation avec les activités du 8-Mars.

Le président a dit, en réponse, que l'Assemblée nationale a décidé de ce forum pour trouver des solutions aux problèmes actuels des femmes. « Nous n'allons pas nous substituer à l'exécutif pour organiser des forums », a-t-il indiqué.