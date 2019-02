Cote d'Ivoire/Afrique du Sud: CAF LC - Dur, dur pour l'ASEC Mimosas

Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas sont tombés en Afrique du Sud. Une deuxième défaite en trois sortie de Ligue des champions qui interpelle les Ivoiriens.

Trois matches, deux défaites, une victoire, huit buts encaissés contre trois inscrits. Le bilan à mi-parcours du champion de Côte d'Ivoire, en phase de poules de la Ligue des champions n'est pas reluisant.

On peut même le dire, la qualification pour les quarts de finale sera difficile pour les Mimos, qui n'ont pas réussi à ramener au moins un point de leur expédition de Prétoria ce vendredi.

Ils ont été battus (1-3) par le Mamelodi Sundowns d'Afrique du sud. Une défaite inquiétante au vu de la production de l'équipe dirigée par l'entraîneur Amani Yao.

Le match contre les Sud-africains de Sundowns était une copie de celui livré lors de première journée, au Maroc. « Mathématiquement rien n'est encore joué. La prochaine journée, on reçoit Mamelodi en match retour.

Nous allons tenter de prendre les trois points. Il faut continuer de travailler. Surtout gommer nos lacunes, notamment au niveau de la possession de balle où nous n'avons pas été très bons », explique l'entraîneur de l'ASEC, Amani Yao.

Le hic, c'est que son équipe a été incapable de gommer les lacunes observées lors du match de Rabat, au Maroc, où l'ASEC avait perdu 5-2. «

Nous avons été punis sur des erreurs alors qu'on avait la possession de balle. Quand on commet des erreurs élémentaires, cela ne pardonne pas. C'est la photocopie conforme de la 2e mi-temps du match qu'on a joué au Maroc », reconnait le technicien ivoirien.

En tout cas, sur la pelouse de Pretoria, Abdoul Cissé Karim, le gardien de but et ses coéquipiers n'ont fait illusion dans ce match que 45 minutes, où ils ont fait douter leur adversaire.

A la mi-temps en effet, le score était d'un but partout entre les deux formations. L'Asec a bien réagi au but de Lebusa (9e), grâce un penalty transformé par Diomandé Hervé à la 14e. La deuxième période par contre a été difficile pour les champions de Côte d'Ivoire.

Dominés dans tous les compartiments de jeu par les Sud-africains, plus vifs et habiles, les Mimos ont plié l'échine à deux reprises, grâce à deux réalisations de Zwane (54e) et Emiliano Tade (92e).

Le relâchement dans le système défensif et le manque d'application dans les actions offensives ont été les principales causes de la défaite des Ivoiriens.

En seconde période, le milieu de terrain ivoirien a été inexistant. N'Dao Mohamed Lamine, Diomandé Hamed Hervé, les joueurs les plus en vue dans ce secteur n'ont pu tenir le rythme imposé par les sud-africains, plus rapides et athlétiques. Les milieux offensifs et les attaquants qui devaient constituer le premier rideau, ont malheureusement fait défaut.

Avec cette autre défaite, l'ASEC reste la lanterne rouge du groupe, dominé par le WAC de Casablanca qui a enregistré une victoire importante au Nigeria, contre Lobi Stars (1-0). Marocains et Sud-africains comptent le même nombre points (6). Lobi Stars et l'Asec ont 3pts chacun.