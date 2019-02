Ile Maurice: Rose-Hill - «Kwafer Minwi»...

Vous l'avez sûrement aperçu si vous avez l'habitude de passer dans les parages. Il est le seul coiffeur de la rue Ollier, à Rose-Hill, à opérer jusqu'aux petites heures.

Tawheed Taujoo, 21 ans, a ouvert son salon il y a sept mois. L'idée : permettre à ceux qui n'en ont pas eu le temps, de se refaire une beauté durant la nuit... «Mo res ouver ziska minwi ou dé zer di matin», lance l'habitant de Quatre-Bornes.

Il est 20 h 30. Ils sont moins d'une dizaine de jeunes de moins de 25 ans, qui attendent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du salon. «Je suis étudiant et je n'ai pas vraiment le temps d'aller me faire une coupe. Et même, le week-end, il m'est impossible de sortir. Du coup, je viens ici selon ma disponibilité du soir», lance Noor, un client régulier. «Kapav met enn dialog, dan enn latmosfer détant. Mo inzénier dan sekter privé ek mo lib zis aswar, alor mo vinn isi», renchérit un autre.

Qu'est-ce qui a motivé Tawheed Taujoo à vouloir manier les ciseaux et la tondeuse la nuit ? «J'ai remarqué qu'à la Cybercité d'Ébène, par d'exemple, il y a plusieurs bureaux qui ouvrent la nuit. J'ai travaillé comme coiffeur dans le passé et donc, l'idée m'est venue de lancer mon propre business et d'exploiter ce nouveau créneau. Vous savez, je suis le seul, ici dans cette rue, parmi plus de cinq salons, à travailler le soir... »

Pendant qu'ils patientent, les clients peuvent écouter de la musique et jouer à la PlayStation. Si la clientèle est aujourd'hui exclusivement masculine, Tawheed Taujoo affirme qu'il compte agrandir le salon, pour accueillir désormais les dames. «Je reçois quelque 35 à 40 personnes par jour et je souhaite étendre le business.»

Une idée au poil.