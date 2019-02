Algérie: Tiaret - Ouverture de plusieurs routes coupées par la neige et le verglas

Tiaret — Les services des travaux publics de la wilaya de Tiaret sont intervenus, dans la nuit de samedi à dimanche, pour ouvrir les routes coupées devant la circulation à cause de la neige et le verglas, a-t-on appris du directeur du secteur Abdelhamid Bouargui.

Les équipes relevant de ces services ont dégagé, à l'aide des chasse-neiges, le tronçon reliant Ouled Boughedou (commune d'Oued Lily) et Taslamet (Sebaïne) vers la wilaya de Tissemsilt ainsi que la pénétrante entre Ouled Boughadou et Guertoufa.

D'autres équipes ont répandu du sel pour déneiger la RN 40 entre la commune de Dahmouni et Sebaine, le chemin d'évitement de la commune d'Aïn Kermis et celui de la RN 14 entre Frenda et Sidi Ameur, la RN no 23 de Sougueur vers la commune de Naïma, la RN 14 entre Tiaret et Dahmouni, le CW 6 entre Sougueur et Tousnina, le CW 2 entre Frenda et Ain Draham et entre Ain Kermis et Rosfa.

Le même responsable a ajouté que les efforts se poursuivent pour l'ouverture du CW 1 reliant la commune de Meghila et Ammari dans la wilaya de Tissemsilt inondée par les eaux pluviales.

Les services de la protection civile n'ont relevé aucun accident de la circulation causé par les intempéries selon le chargé d'information de la direction de wilaya. Une amélioration des conditions météorologiques est attendue dimanche après-midi selon les services météo d'Aïn