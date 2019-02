Mali/Sénégal: CAN U20 - Plus réalistes, les Lionceaux font la différence face aux Aiglons

Les hostilités de la poule B ont débuté le dimanche 3 février dernier à Maradi pour le compte de la deuxième journée de la CAN U20 Total Niger 2019. Et ce sont les Lionceaux du Sénégal qui ont eu le dessus sur les Aiglons du Mali par 2 buts à 0.

L'un des matchs les plus attendus des phases de poules de la 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019 était celui entre les Lionceaux du Sénégal et les Aiglons du Mali joué le 3 février à Maradi.

Pour qui connait le football des jeunes dans ces deux pays et leurs performances ces dernières années, il était difficile au départ de se prononcer sur l'issue d'une telle opposition entre deux formations favorites de la poule B et de ce tournoi.

C'était le choc très attendu et si le Sénégal en est sorti vainqueur à l'issue du temps réglementaire par 2 buts à 0, ce n'était pas évident au vu des quarante-cinq premières minutes.

En effet, Lionceaux et Aiglons ont entamé la partie pieds au plancher avec une légère domination des Maliens qui se sont montrés plus menaçants sans pouvoir être efficaces. Les jeunes sénégalais réagissaient par à coup à l'image de Formose Mendy qui, sur le flanc droit, a beaucoup secoué la défense adverse.

Les Aiglons se font piéger

Les Aiglons avaient une certaine assise au milieu où Ousmane Diakité, à la récupération, permettait de bien relancer offensivement ses partenaires alors qu'en face, les Lionceaux ne semblaient pas du tout menacer et développaient leur jeu avec une grande sérénité.

C'est après un peu plus d'une heure de la rencontre que la partie va basculer alors que de part et d'autre, le jeu s'accélérait de plus en plus.

Ce sont d'abord les jeunes Maliens qui ne sont pas loin de mettre en difficulté la défense sénégalaise lorsque servi sur le côté droit à la 70e mn, Mohamed Camara, bien lancé, voit sa frappe captée en deux temps par le gardien Dialy Ndiaye.

Et sur la relance qui s'ensuit, c'est le Sénégal qui fait la différence à la 71e mn suite à un beau travail sur le flanc droit pratiquement sur la ligne de corner de Foly Ndaw, entré quelques minutes plus tôt, qui réussit à ressortir le ballon vers le point de penalty où le milieu de terrain, Dion Lopy du plein du pied n'a aucune peine à tromper le gardien de but malien, Youssouf Koïta.

Foly Ndaw, l'homme providentiel

Dès lors, les Aiglons courent derrière l'égalisation en laissant quelques espaces dans leur bastion défensif. Ce qui va donner des possibilités aux Lionceaux qui amorcent un jeu rapide à la 89e mn à partir du milieu de terrain avec Foly Ndaw qui, passeur sur le premier but, est au départ de l'action avant de trouver un partenaire dans le couloir gauche pour se retrouver à la conclusion en inscrivant le deuxième but sénégalais.

Décidément ce Foly Ndaw, au four et au moulin, a été en quelques minutes, l'homme providentiel de l'équipe sénégalaise en étant passeur décisif et buteur où c'est lui qui était le dépositaire de l'action du but. A 2 buts à 0, les poulains du coach Youssouph Dabo peuvent gérer les dernières minutes pour s'imposer au finish et se positionner comme leader d'un groupe où les places risquent de se disputer jusqu'au bout.

Il faut souligner que le deuxième match de cette poule B entre le Burkina et le Ghana a été reporté pour ce lundi 4 février 2019 compte tenu d'un défaut d'éclairage.