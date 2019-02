Algérie: Eddalia lundi au Caire pour les travaux préparatoires de la Commission de la condition de la femme

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, prendra part, lundi, au Caire (Egypte), à la réunion régionale arabe préparatoire de la 63e session de la Commission de la condition de la femme (CSW63), a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.

Cette participation intervient sur invitation du Secrétariat général (SG) de la Ligue arabe-Département de la femme, la famille et l'enfance-, en collaboration avec le bureau régional de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie Occidentale (ESCWA), et ce, parallèlement à la réunion préparatoire de la Commission de la condition de la femme du Groupe des Etats d'Afrique, devant se tenir du 3 au 6 février courant, ajoute-t-on de même source.

Cette réunion vise à "unifier les visions en vue de cristalliser une position arabe sur le thème posé au débat, lors des travaux de la CSW63, placée, cette année, sous le thème "Les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et aux infrastructures durables, la concrétisation de l'égalité hommes femmes et l'autonomisation des femmes et jeunes filles", indique la même source.

La réunion permettra l'examen de la corrélation entre les questions d'équité entre les deux sexes, l'autonomisation de la femme, la garantie des systèmes de protection sociale, de l'infrastructure, ainsi que l'accès aux services publics, conclut le communiqué.