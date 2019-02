Algérie: Reddition d'un terroriste à Tamanrasset

- Un terroriste s'est rendu samedi aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6ème Région militaire, a indiqué dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Il s'agit de El-Tibari Ali, dit +Khaled+, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012", a précisé le MDN.

Selon la même source, ledit terroriste était en possession d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garnis de munitions.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire (ANP),un détachement de l'ANP a découvert et détruit, lors d'une opération de fouille et de recherche, à Ain Defla (1ère RM), un abri pour groupes terroristes.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, un (01) narcotrafiquant et saisi (5.5) kilogrammes de kif traité, à Tlemcen (2e RM) et à Bordj Bordj Bou-Arreridj (5e RM), tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Adrar (3e RM), 4.000 litres de carburants destinés à la contrebande, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé (24) immigrants clandestins à Tiaret, Adrar et Biskra.