Maroc: La Guinée réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc

Habib El Malki : Signature prochaine d'une convention de coopération Claude Kory Kondiano : La question du Sahara marocain est juste et le Maroc défend une noble cause

Ainsi que nous l'avions écrit dans notre édition du jeudi 31 janvier, le président de la Chambre des représentants a reçu mardi dernier le président de l'Assemblée nationale de la Guinée, Claude Kory Kondiano. L'activation du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Guinée a été au centre de cet entretien.

Lors d'un point de presse à l'issue de cette entrevue, Habib El Malki a indiqué avoir examiné avec Claude Kory Kondiano les moyens de soutenir et de renforcer la coopération entre les deux institutions législatives, à travers particulièrement l'activation du groupe d'amitié parlementaire. Se félicitant de la qualité des relations historiques unissant le Maroc et la Guinée, le président de la Chambre des représentants a souligné que cette rencontre a offert une opportunité pour les deux parties de convenir de la signature prochaine d'une convention de coopération et de promouvoir la formation des cadres en matière de gestion administrative parlementaire.

A cette occasion, Habib El Malki a rappelé les positions constantes du président de la République de Guinée Alpha Condé et du peuple guinéen en faveur du Royaume du Maroc dans l'optique d'un renforcement continu des relations bilatérales et de la coopération Sud-Sud prônée par S.M le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, Claude Kory Kondiano s'est dit impressionné par le développement et les progrès enregistrés au Maroc au cours des dernières années, relevant que sa rencontre avec le président de la Chambre des représentants vise à donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en particulier entre les deux institutions législatives.

«Nous ferons en sorte que la Guinée soit toujours aux côtés du Maroc», a-t-il indiqué, tout en affirmant que sa visite dans le Royaume est susceptible d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

Il convient de noter que, lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, il n'a pas manqué de louer la qualité des relations historiques et fraternelles entre les deux pays, notant que le Maroc a toujours défendu son pays et contribué à la formation d'un grand nombre de cadres guinéens.

Après avoir remercié S.M le Roi Mohammed VI qui a tenu à ce que le Royaume participe à la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance de la Guinée, il a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc.

"La question du Sahara marocain est juste et le Maroc défend une noble cause", a-t-il déclaré en substance avant de rappeler le soutien de son pays à l'adhésion du Royaume à la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ajoutant qu'"avec l'adhésion du Maroc, le groupe deviendra plus fort et plus intégré".