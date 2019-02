Soudan: Commissaire de l'UA pour la paix - L'Accord entre les Parties Centrafricaines est un succès

Khartoum — - Le Commissaire de l'Union Africaine pour la Paix et Sécurité, l'Ambassadeur, Ismaïl Shargui, a déclaré que l'Accord de Paix de la République Centrafricaine (RCA), qui doit être signé mardi à Khartoum, représente une Achèvement Majeure dans la mesure où, pour la première fois, les Dirigeants de 14 Groupes Armés se réunissent à la Table des Négociations et que la Nation Centrafricaine doit parvenir à une Paix qui apportera Sécurité et Stabilité au pays.

Dans une déclaration faite à SUNA, Shargui a exprimé les remerciements de l'Union Africaine pour le Gouvernement et le peuple du Soudan pour avoir accueilli le Ronde de Négociations des Parties Centrafricaines, indiquant que cela reflétait le Souci du Soudan d'établir une Paix et une Sécurité sur tout le Continent Africain, sur le terrain afin d'éviter les Erreurs du Passé et de mettre les mains de la Population de ce pays Africain Frère en Sécurité.