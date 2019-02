Maroc: L'Espagne, invitée d'honneur du Salon du livre de Casablanca

Du 7 au 17 février courant

L'Espagne sera le pays invité d'honneur de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca (SIEL) 2019, une excellente occasion pour promouvoir la connaissance et la présence de la littérature espagnole au Maroc et renforcer les liens et le dialogue culturel entre les deux pays. Sous la devise "Le voyage des langues", le ministère espagnol de la Culture et du Sport, via la direction générale du livre et de l'encouragement à la lecture et à l'action culturelle espagnole, ainsi que le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, via l'Institut Cervantès et l'ambassade d'Espagne au Maroc, participent à cette manifestation culturelle (7-17 février) avec un vaste programme d'activités réunissant une quarantaine d'auteurs espagnols et marocains.

Le pavillon de l'Espagne au SIEL exposera également une sélection choisie de la production éditoriale espagnole de cette dernière année dans tous les domaines, aussi bien en castillan que dans les autres langues officielles espagnoles, souligne l'ambassade d'Espagne au Maroc dans un communiqué.

Lors de cette édition, un hommage sera rendu à Juan Goytisolo et à José-Miguel Ullán durant la conférence intitulée "Reivindicando al conde don Julián. Homenaje a Juan Goytisolo" (Revendiquons le Comte Don Julián. Hommage à Juan Goytisolo). Le programme accorde, également, une place importante aux auteurs marocains proches, du point de vue littéraire, de l'Espagne. C'est ainsi que deux tables rondes sont prévues, sous le titre de "El español, más al sur" (L'espagnol, plus méridional), qui rassembleront des auteurs marocains qui écrivent en espagnol.

Par ailleurs, l'expression poétique en arabe au Maroc sera abordée au cours de la rencontre "La poesía en la lengua que se habla: vigor del zéjel" (La poésie dans la langue parlée : la force du zadjal). Ainsi, plusieurs poètes marocains présenteront leurs œuvres autour d'une table ronde animée par Francisco Moscoso, leur traducteur en espagnol.

Côté artistique, le pavillon d'Espagne du SIEL accueillera deux expositions en rapport avec les sujets abordés dans le programme : l'exposition photographique "Campos de Níjar" (Champs de Nijar), un parcours de l'Espagne des années 50, un retour à l'Almería de Juan Goytisolo guidé par Vicente Aranda; et l'exposition en images des "Manuscritos andalusíes en las bibliotecas españolas" (Manuscrits arabo-andalous dans les bibliothèques espagnoles), mémoire incontournable de l'une des composantes fondamentales de l'identité espagnole.

Etalé sur une superficie de 280 m2, le pavillon Espagne au SIEL-2019 exposera 700 ouvrages, dont un échantillon des ouvrages édités récemment.