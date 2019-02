Afrique: CAN U 20 - Le Sénégal epingle sa première victoire

L'équipe nationale U20 a réussi une bonne entrée en matière dans la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans qui a démarré ce week-end au Niger. Opposés aux Aiglons du Mali, les Lionceaux ont su hisser leur jeu pour s'imposer sur la marque de 2 à 0.

Les juniors sénégalais rencontrent ce mercredi, les Black Satellites du Ghana pour le compte de la deuxième journée du groupe B de cette compétition qualificative pour la prochaine Coupe du monde de la même catégorie prévue en Pologne.

Le Sénégal a réussi une bonne opération en épinglant ce dimanche, sa première victoire dans la Can U20 qui se joue au Niger. Opposés au Mali, les Lionceaux se sont imposés sur la marque de 2 à 0. Tout s'est joué en deuxième mi-temps.

Après un match équilibré et à la fois compliqué, en première période, les hommes de Youssouf Dabo ont attendu la deuxième mi-temps pour avoir plus de maîtrise sur le jeu.

En faveur d'une pression plus haute et un jeu direct plus porté à l'avant, Ousseynou Cavin Diagne et ses coéquipiers trouvent finalement la faille. Et c'est le nouveau entrant en deuxième mi-temps, Dion Lopy, qui débloque les choses en ouvrant le score à la 71e minute.

Cette nette domination sera encore concrétisée par un deuxième but de Faly Ndaw qui arrivera à la 88e minute. Cette victoire permet au Sénégal de prendre la tête du groupe B en attendant la deuxième rencontre du groupe qui a été reporté à ce lundi en raison de problème d'éclairage.

C'est déjà une bonne entame des poulains de Youssou Dabo, qui vont affronter les deux autres équipes de la poule B, notamment, le Burkina Faso et le Ghana. Les Lionceaux disputeront leur deuxième match contre les Black Satellites du Ghana ce mercredi.

Dans cette Can U20, le Sénégal vise une place de demi-finaliste qualificative à la Coupe du monde de la même catégorie, prévue en Pologne.

Mais aussi, un premier trophée continental après ses deux finales perdues en 2015 et 2017. Dans cette compétition, l'Egypte est, rappelle t-on, l'équipe la plus titrée à la Can U20 avec ses quatre trophées (1981, 1991, 2003, 2013).