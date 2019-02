Afrique: TP Mazembe et Al Ahly en démonstration

Deux anciens vainqueurs de la compétition, TP Mazembe et Al Ahly ont marqué les esprits et frappé fort lors de la 3e journée de la Ligue des champions de la CAF Total, également marquée par deux victoires à l'extérieur œuvres du Wydad au Nigeria, et de Horoya au Zimbabwe (1-0).

L'exploit du jour est incontestablement à mettre à l'actif des Congolais de TP Mazembe qui ont fait exploser les Tunisiens du Club Africain (8-0). Un record, un score aussi large n'ayant jamais été enregistré en phase de poules de la Ligue des champions.

Cinq fois vainqueur du titre continental le plus prisé, le club de Lubumbashi a sévèrement enfoncé le club tunisois dans la crise inhérente à l'interdiction de recrutement décrétée par la Fédération internationale, et aux menaces persistantes de retrait de six ponts suite aux nombreuses plaintes formulées contre le club rouge et blanc par d'anciens joueurs ou entraineurs pour résiliation abusive de contrat et salaires impayés.

Dans cette poule "C" réduite à trois pensionnaires suite à la disqualification d'Al Ismaily, le Tout Puissant Mazembe, emmené par son maitre à jouer Tresor Mputu a pris une sérieuse option sur les quarts de finale compte tenu de la différence de buts largement favorable dont il peut désormais se prévaloir.

Le recordman des victoires (huit) en C1 africaine, Al Ahly SC n'a certes pas fait exploser les records, mais son récital offensif sous forme de cinq buts réussis en une mi-temps face à Simba relève également de la grande performance. Il prend en même temps ses distances par rapport à son dauphin, l'AS VIta, tenu en échec (2-2) par une solide formation de Saoura après avoir pourtant compté deux buts d'avance.

Dans le groupe "B", Horoya AC a fait la meilleure affaire de cette ronde en allant empocher sa première victoire de cette phase aux dépens des Zimbabwéens de Platinum.

Le club guinéen se relance dans la course pour la qualification qui concerne également Orlando Pirates et l'Espérance de Tunis qui n'ont pas réussi à se départager à Soweto (0-0).

On retiendra enfin le succès convaincant de Mamelodi Sundowns (3-1), vendredi en ouverture de cette journée aux dépens de l'ASEC Mimosas au terme d'un match plaisant et indécis jusqu'au bout.

Dans cette poule "A" jusque-là parfaitement équilibrée (4 clubs au même niveau), les champions d'Afrique 2016 (Mamelodi) et 2017 (Wydad AC) parviennent finalement à se détacher, comptant désormais trois points d'avance sur un tandem composé de l'ASEC et Lobi Stars.

*Résultats et buteurs

*Vendredi 1er février 2019

-Groupe "A"

Stade Loftus Stadium de Pretoria (RSA): Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) (3-1).

Mosa Lebusa 9', Themba Zwane 55' et Emiliano Tade 90+2' pour Mamelodi; Hamed Hervé Diomandé 15' sur penalty pour l'ASEC.

*Samedi 2 février 2019

-Groupe "A"

Nnamdi Azikiwe Stadium, Enugu (NGA): Lobi Stars (Nigeria) - WA Casablanca (Maroc) (0-1).

Mohamed Nahiri 20' sur penalty.

-Groupe "B"

Stade Orlando Stadium , Johannesburg (RSA): Orlando Pirates (Afrique du Sud) - Espérance Tunis (Tunisie) (0-0).

Stade Bourbarfields, Bulawayo (ZIM): FC Platinum (Zimbabwe) - Horoya AC (Guinée) (0-1).

Marius Assoko 50'.

-Groupe "C"

Stade Kamalondo de Lubumbashi, TP Mazembe (RD Congo) - Club Africain (Tunisie) (8-0).

Kevin Mondeko 10' et 39', Mika Miche 22', Jackson Muleka 36', Joseph Ochaya 61', Trésor Mputu 76' et 84', et Meschack Elia 81'.

CS Constantine (Algérie) exempté suite à la disqualification d'Al Ismaily (Egypte)

-Groupe "D"

Complexe Omnisports stade des Martyrs de Kinshasa: AS Vita Club (RD Congo) - JS Saoura (Algérie) (2-2).

Francis Kazadi 14' et Jean-Marc Makusu 37' pour l'AS Vita; Mohamed Amine Hammia sur penalty 45' et Sid Yahia Cherif 88' pour Saoura.

Stade Borg el Arab d'Alexandrie, Al Ahly SC (Egypte) - Simba SC (Tanzanie) (5-0).

Amr Al Soulia 3', Ali Maaloul 23', Junior Ajayi 31', et Karim Nedved 33' et 40'.

*Classement

*Groupe "A"

1) Wydad et Mamelodi 6 points

3) ASEC et Lobi Stars 3 points

*Groupe "B"

1) Orlando et Espérance 5 points

3) Horoya 4 points

4) Platinum 1 point

*Groupe "C"

1) CS Constantine 6 points

2) Mazembe 3 points

3) Club Africain 0 point

4) Al Ismaily 0 point (disqualifié)

*Groupe "D"

1) Al Ahly 7 points

2) AS Vita 4 points

3) Simba 3 points

4) Saoura 2 points