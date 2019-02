Angola: Célébration du 58ème anniversaire du Début de la lutte armée

Luanda — Les Angolais célèbrent ce lundi le 58ème anniversaire du Début de la Lutte Armée Libération Nationale, dans l'espoir d'encourager les nouvelles générations à renforcer la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction, ainsi que d'affermir le patriotisme angolais.

Dans ce but, il vise essentiellement à atteindre des niveaux de développement permettant le bien-être de tous et la consolidation de l'État Démocratique et de Droit dans le pays, afin d'honorer la poignée de braves gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'indépendance. .

Ce qui est arrivé ce jour-là, c'était un acte héroïque qui est devenu plus grand et presque incroyable aux yeux de la communauté internationale parce qu'il était démesuré.

Des hommes armés d'armes blanches ont attaqué des garnisons contrôlées par des militaires bien armés.

Bien sûr, le résultat immédiat n'était pas heureux (plus de 40 morts entre les insurgés et six de la force coloniale), mais l'action était bien connue dans le pays et sur le plan international et a donné une impulsion au mouvement de protestation armé qui a été suivi de la lutte politique.

Cet acte a éveillé la conscience des Angolais sur la nécessité de la libération. Des jeunes ont commencé à se livrer à des activités politiques clandestines contre l'occupation coloniale, tandis que d'autres ont abandonné le confort de leur foyer pour "embrasser" la lutte armée à l'intérieur du pays qui avait culminé avec l'indépendance nationale le 11 novembre 1975.