Angola: Le président de l'Italie visite le pays

Luanda — A l'invitation du Président de la République d'Angola, João Lourenço, le Président de la République italienne, Sergio Mattarella, arrive à Luanda mardi 5 février pour une visite d'Etat qui durera jusqu'à jeudi.

Selon une note de la Maison civile du Président de la République, le programme officiel prévoit une visite au palais présidentiel mercredi matin pour une réunion privée avec le Chef de l'État angolais, outre des déclarations à la presse et un déjeuner officiel.

Au cours du déjeuner, le Président italien et son homologue angolais prononceront des discours sur l'état des relations bilatérales.

Le même jour, le mercredi 6 février, le visiteur se rendra à l'hôpital Divina Providência de la municipalité de Kilamba Kiaxi et, quelques heures plus tard, au Musée national d'histoire militaire. La journée se termine par une réunion qui rassemblera la communauté italienne établie à Luanda.

Le dernier jour de sa visite, jeudi, le Président Sergio Mattarella participera à une séance solennelle spéciale à l'Assemblée nationale, au cours de laquelle il aura l'occasion de s'adresser aux députés angolais.

L'Angola et l'Italie entretiennent des relations d'amitié et de coopération dans divers domaines.

L'Italie a reconnu l'indépendance de l'Angola le 18 février 1976 et le 4 juin de cette année-là, des relations diplomatiques ont été établies.

Dès lors, des accords et des protocoles de coopération culturelle, scientifique et technologique ont été paraphés entre les deux pays. En juillet 2013, l'accord sur l'exemption réciproque des visas de court séjour pour les passeports diplomatiques et de service est entré en vigueur.

Deux protocoles d'accord sur la coopération économique et financière ont récemment été signés, ainsi qu'un instrument juridique sur les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères de l'Italie et le ministère des Relations Extérieure de l'Angola.

Les deux mémorandums sur la coopération économique et financière soutiennent les exportations italiennes vers l'Angola, notamment la négociation d'assurances et la garantie de risques de ces ventes par l'intermédiaire de la Société italienne d'assurance-crédit (SACE), dans le but de stimuler le développement de l'industrie et de l'agriculture.

Matteo Renzi a été le premier chef de gouvernement italien à se rendre en Angola en juillet 2014, suivi de son successeur, Paolo Gentiloni, en novembre 2017.