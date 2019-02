Afrique: Le NAHD saisit sa chance au vol

Les Algériens de Nasr Hussein Dey ont récolté trois points qui ont valeur or, dimanche soir dans un stade olympique d'Alger presque vide, sous une pluie battante et dans un froid glacial (il a fait 5°) pour le compte de la première journée de la poule « D » de la Coupe de la Confédération Total 2018-19.

Les Sang et Or ont en effet remporté leur premier match de groupe face aux Angolais de Petro Atletico sur le score de deux buts à un.

Déterminés à souhait, les Nahdistes entament la partie avec un pressing haut. Ils parviennent à mettre en difficulté la défense angolaise à deux reprises dans le premier quart d'heure, mais la précipitation leur joue un vilain tour. Il a fallu attendre la 19' pour assister à la première réalisation. Chamseddine Harrag botte un corner, le défenseur Mohamed Tougaï monte plus haut que tout le monde pour secouer les filets du gardien Bruno Da Costa Barros.

Un but qui chamboule les calculs des Angolais. Déstabilisés, ces derniers vont laisser l'initiative aux locaux. 24' Faouzi Yaya décale à gauche Naoufal Khacef qui centre pour le buteur maison, Ahmed Gasmi. La tête de ce dernier a failli faire mouche.

Dans le football, les coups de pied arrêtés sont souvent décisifs, et c'est le cas cette fois-ci. 55', Walid Allati transforme un coup franc des 25 mètres. Bruno Da Costa Barros est trompé par le mur. C'est le but du K.O.

Les Angolais vont enfin réagir et se montrer tout de même dangereux. Vladimiro Eston Felix va réduire le score à un quart d'heure de la fin, profitant d'une hésitation de la charnière centrale nahdiste et aussi une mauvaise sortie du gardien Gaya Merbah. Cependant, c'était trop tard. Petro Atletico ne pouvait plus revenir au score.

Belle opération pour le NAHD qui ira dans dix jours défier Zamalek d'Egypte dans une chaude empoignade à Alexandrie.

Réactions d'après-match

Meziane Ighil (entraîneur NAHD) : « Bon pour le moral »

« C'est toujours bien de débuter la phase de poules par un succès. Je pense que notre victoire est amplement méritée tant nous avons dominé notre vis-à-vis durant la majeure partie de la rencontre. En première mi-temps, nous avons pris le dessus dans le jeu sur notre adversaire. En seconde période, le rythme a plus au moins baissé en raison de la fatigue dont souffrent nos joueurs. Maintenant, cette victoire nous permettra d'aborder la suite du parcours avec une certaine confiance. Nous ferons tout pour rester sur cette lancée »

Beto Bianchi (entraîneur Petro Atletico) :« Le parcours est encore long »

« On savait bien que notre mission allait être difficile contre une bonne équipe du NAHD. Nous avons mal entamé le match, en concédant un but qui nous a fait terriblement mal. A la reprise, nous avons essayé de revenir dans la partie. Malheureusement, nous n'avons pu inscrire qu'un seul but. C'est dommage de débuter cette phase de poule par une défaite. Cependant, le parcours est encore long et nous devons oublier cette défaite et se concentrer sur la suite de notre parcours en coupe de la Confédération ».