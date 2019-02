Maroc: Raja-Wydad, en amical à Abou Dhabi

Le Raja de Casablanca et son rival du Wydad s'affronteront le 23 mars prochain à Abou Dhabi en match amical.

Cette annonce a été faite à l'occasion de la signature, vendredi à Abou Dhabi, d'une convention entre la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et le Conseil des sports d'Abou Dhabi.

Le texte a été paraphé par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, le secrétaire général du Conseil des sports d'Abou Dhabi, Aref Hamad El Aouani, le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri et le président du Raja de Casablanca, Jaouad Ziat.

En vertu de cette convention, il sera procédé également à l'organisation de la Supercoupe maroco-émiratie qui opposera le champion du Maroc à celui des Emirats Arabes Unis. Le match aura lieu chaque année alternativement dans les deux pays.

M. Lekjaa a signé également un autre accord de partenariat avec M. Marouan Ben Ghlita, président de la Fédération émiratie de football.

Cet accord prévoit le développement des organes techniques et administratifs et l'amélioration du niveau d'échange d'expertises sportives à travers la participation à des stages de formation et à d'autres activités telles que des conférences, des séminaires et autres manifestations.

Il prévoit en outre la formation des arbitres des deux pays et l'échange d'accréditation des referees pour les compétitions locales dans les deux pays.

Il est question aussi de l'organisation d'un match annuel entre les deux équipes nationales, alternativement une fois dans chaque pays, selon le calendrier de la Fédération internationale de football (FIFA), ainsi que la promotion de l'échange d'idées et d'expertises dans le domaine du professionnalisme et l'organisation d'ateliers conjoints pour développer le football professionnel dans les deux pays.

S'exprimant à cette occasion, M. Lekjaa s'est réjoui de la signature de ces deux conventions qui reflètent la qualité des relations liant les deux pays et mettent l'accent sur l'importance de la coopération fructueuse dans le domaine footballistique.

"La convention signée avec la Fédération Royale marocaine de football offre de nombreuses occasions pour le développement de la coopération entre nos deux institutions, à travers l'échange des expériences sportives et professionnelles et le renforcement des opportunités de partenariat dans les domaines de l'arbitrage, des médias, du marketing et de la médecine sportive", a relevé de son côté M. Ben Ghalita.

Pour sa part, M. Hamad El Aouani a noté que l'organisation d'un derby amical entre le Raja et le Wydad à Abou Dhabi est le résultat des relations distinguées entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, se félicitant de la coopération avec le Maroc, "un exemple distingué des expériences footballistiques réussies dans le monde arabe".

Quant au président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, il a exprimé sa joie d'organiser le derby de Casablanca à Abou Dhabi, adressant ses remerciements au Conseil des sports d'Abou Dhabi et à la Fédération émiratie de football.

Même son de cloche chez Jawad Ziat, président du Raja de Casablanca, qui a saisi cette occasion pour féliciter le Conseil des sports d'Abou Dhabi pour sa décision d'abriter ce grand derby, exprimant sa fierté de voir ce match se jouer à Abou Dhabi, une ville qui accueille de nombreux événements sportifs internationaux.

Championnat D1

L'IRT s'est imposé sur la pelouse du RCOZ 1 à 0, samedi en match de la 16è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les Tangérois ont pris le dessus grâce à une réalisation signée Rostand Junior Mbai à la 12è minute de jeu.

Cette victoire permet à l'IRT de rejoindre le Youssoufia de Berrechid à la 4è position avec 23 points.

Dans l'autre match disputé samedi au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan, le FUS a surclassé le KACM par 1 à 0.

L'unique réalisation inscrite par Saad Agouzoul contre son camp (60è) permet aux Fussistes de se hisser à la 7è place avec 21 points.

Enfin, l'OCK a battu le MAT par 2 à 0, en match disputé au stade Seniat Rmel.

Auteur d'un doublé, Khaled Hachadi (29è et 33è) a permis à l'OCK de quitter la zone rouge pour se retrouver au 13è rang avec 17 points.