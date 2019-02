Soudan: Le secrétaire adjoint aux affaires étrangères rencontre l'ambassadeur d'Espagne

Khartoum — La sous-secrétaire adjointe aux affaires étrangères Mme Elham Ibrahim a rencontré dimanche à son bureau l'ambassadeur d'Espagne à Khartoum, Alberto Uthillai.

Mme Elham a souligné que l'Espagne fait partie des pays qui entretiennent des liens historiques avec le Soudan et a exprimé l'espoir que les relations bilatérales entre les deux pays s'étendront à tous les domaines économique et culturel, la formation, le réhabilitation des capacités, et l'échange d'expériences en matière de tourisme, la restauration de monuments et à l'enseignement de l'espagnol.

Pour sa part, l'ambassadeur l'a félicitée pour le succès des efforts du gouvernement dans les négociations centrafricaines et a salué le rôle joué par le Soudan dans le maintien de la sécurité et de la stabilité de ses voisins et il a promis de travailler au développement des relations bilatérales en organisant des comités de consultation politique et en organisant des forums économiques et des visites officielles entre les responsables des deux pays.