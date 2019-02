Algérie: Routes coupées dans 9 wilayas du pays à cause des intempéries

- Onze (11) routes nationales et quinze (15) chemins de wilayas au niveau de 9 wilayas sont fermées à la circulation en raison des intempéries enregistrées dans le nord du pays suite aux fortes chutes de neige et à l'érosion du sol, a indiqué dimanche un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Quatre (4) routes nationales et cinq (5) chemins de wilayas ont été coupées suite aux chutes de neige à la wilaya de Mila, étant la wilaya la plus affectée par les intempéries, à savoir la RN n° 100 et la RN n° 105 reliant la wilaya de Mila à Jijel, la RN n° 05 reliant Mila à Constantine et la RN n° 77 reliant Mila à Jijel.

Concernant les chemins de wilayas, il s'agit du chemin de wilaya n 05 bis reliant la commune Al Ayadhi aux frontières de la wilaya de Setif, le chemin de wilaya n 07 reliant les communes de Bouhatem et Benyahia Abderrahmane, le chemin de wilaya n 04 reliant les communes de Teraa Bainane et Chigara, le chemin de wilaya n 152 reliant Ahmed Rachedi et Ain Melouk et le chemin de wilaya n 135 reliant les communes de Teraa Bainane et Loucif Ouled Aasker.

S'agissant de la wilaya de Tizi Ouzou, les RN n° 253 et n° 09 reliant Tizi Ouzou à Bejaia ont été coupées également en raison des chutes de neige.

Quant à la wilaya de Bouira, la même source fait état de la coupure des RN n° 62 reliant les wilayas de Bouira et de Medea et la RN n° 33 reliant Bouira à Tizi Ouzou.

A Jijel, les mêmes services ont enregistré la fermeture de trois (03) routes nationales et un chemin de wilaya à savoir, les RN 105, 77 et 77A et le chemin de wilaya N° 137 reliant Selma Benziada à Al Aouana.

Aussi, les intempéries ont été à l'origine de la fermeture de la rocade N° 44 reliant Taref à Annaba au niveau de la commune de Bouteldja.

A Bejaia la neige a entrainé la fermeture de la RN 26A reliant la wilaya à Tizi Ouzou outre 4 chemins de wilaya (59A,15, 35, 56).

Outre la fermeture de la RN 22, les chutes de neige ont également entrainé la fermeture du chemin de wilaya N 5 à Khenchela.

Aussi, la RN 80 reliant Guelma à Souk Ahras a été obstruée par la neige au niveau de la commune Ain Sandal outre les deux chemins de wilaya N° 162 et 33.