Sénégal: Invite à une réflexion sur l'émergence d'une Francophonie économique

Dakar — Le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), Jean Paul Gaudemar, a appelé, lundi à Dakar, les chercheurs à réfléchir sur la façon de penser "la francophonie économique" à travers des arguments pouvant contribuer au développement de la recherche.

"Nous attendons deux choses dans cette conférence. Il s'agit de la disposition des travaux et arguments solides sur la façon dont on peut penser de la francophonie économique pour contribuer au développement de la recherche économique", a-t-il notamment déclaré.

M. Gaudemar intervenait à l'ouverture de la première Conférence internationale sur les enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone à laquelle prennent part à Dakar une centaine d'universitaires et de chercheurs provenant d'Europe, d'Amérique du Nord et du continent africain.

La conférence va contribuer au développement de la recherche économique dans les pays francophones, où l'on enregistre un faible taux de participation dans ce domaine.

Il nous faut des outils nécessaires pour comprendre les ressorts de cette économie, en vue de faire en sorte que les chercheurs, contribuent, à leur tour, au développement de leur Etat", a-t-il expliqué.

Le Directeur général de la recherche et de l'innovation, Amadou Thierno Gaye, a, de son côté, souligné que l'une des caractéristiques d'économie mondiale, demeure la place qu'elle donne à celle du savoir. Cela justifie, selon lui, les réformes initiées par la tutelle pour traduire cette vision au Sénégal.

"On voit toute l'importance du rôle que jouent les universités, les chercheurs, les établissements d'enseignements supérieurs et professionnels dans la mise en œuvre des politiques économiques et dans la réalisation des ambitions de nos Etats", a-t-il fait observer.

A l'en croire, cette conférence internationale demeure importante dans la mesure où, l'UCAD partenaire de l'Observatoire de la francophonie économique, reste en phase avec la réforme enclenchée par son département, depuis 2013.

Il a noté que les objectifs assignés par cette conférence est de répondre aux besoins socio-économiques des pays francophones d'Afrique subsaharienne, en vue de favoriser la création d'emploi.

"Cette conférence permet d'échanger sur les défis à relever dans les pays d'Afrique francophone", a pour sa part, souligné, l'ambassadrice du Canada au Sénégal, Lise Filiatrault.

La diplomate a par ailleurs, cité trois défis que l'Afrique devrait relever, notamment dans le domaine de la formation et de l'éducation des jeunes, tout en insistant sur l'inclusion des ceux qui ne peuvent pas suivre le cycle formel.

Elle a estimé que la réalisation du potentiel économique des jeunes filles et des femmes reste nécessaire pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique.

Outre ces défis, elle a également évoqué, la réduction des déficits numériques en Afrique, parlant ainsi du rôle que l'OIF devra jouer pour faciliter la croissance économique dans ces régions.