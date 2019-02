Tunisie: «La régulation, une priorité avant les élections»

Comment devrait-on s'y prendre ?

Il est évident que le projet de loi relatif à l'instance constitutionnelle de régulation de l'audiovisuel et celui lié à l'autorégulation de la presse écrite font l'objet de controverse et de contestation. Une grande part des professionnels estiment que ces projets sont une régression par rapport aux acquis de 2011. Toute la réflexion consiste à trouver les moyens qui assurent la réussite de cette transition, à ancrer la culture de la régulation et à instaurer un cadre juridique plus complet, afin d'éviter les lacunes et les dérives observées actuellement sur la scène médiatique, notamment l'impact de la publicité et de l'argent sur la qualité de l'information. Il faut aussi noter que nous n'avons pas encore un cadre juridique qui réglemente la publicité, les sondages d'opinion, des facteurs très importants qui déterminent l'audience des médias et la part d'écoute sur le marché. Un autre problème se pose aujourd'hui, celui de l'efficacité de la norme. Nous avons mis en place un cadre juridique, mais il semble que l'absence de la culture de régulation a accaparé les professionnels. C'est dire qu'on ne change pas le secteur uniquement avec des textes de loi.

Comment évaluez-vous les deux projets de loi proposés respectivement par le gouvernement et la Haica ?

Depuis 2014, nous avons eu deux projets relatifs à l'audiovisuel, un premier projet qui a été élaboré par le gouvernement et un deuxième présenté par la Haica. Au début, les deux projets étaient indépendants l'un de l'autre. Puis avec le changement de ministre chargé du dossier, à savoir le ministre Chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, de la Société civile et des Relations extérieures, il y a eu un changement d'orientation qui s'illustre par le recours à la fragmentation des lois. Une première qui régit les diverses instances. Une deuxième qui se focalise sur l'instance de régulation de l'audiovisuel et une troisième qui chapeaute le secteur de l'audiovisuel. Cette fragmentation du texte réglementaire a suscité la contestation et la résistance. Ce qui fait que la réforme n'avance pas. À vrai dire, une grande part de la sphère médiatique estime que cette fragmentation du cadre juridique est néfaste, puisque l'orientation mondiale va plutôt vers la simplification, l'unification des droits, facteurs clés de transparence.

Peut-on dire qu'en substance le flou plane sur le projet de loi?

D'un côté, il y a des points faibles qui sont repérables. De l'autre côté, il y a des points intéressants. Maintenant, il faut faire le bilan sérieusement et ouvrir ce dossier : est-il un dossier prioritaire pour les pouvoirs publics ? Je n'en sais pas trop. Je pense que la priorité aujourd'hui est consacrée à d'autres instances à l'instar de la Cour constitutionnelle. Cependant, la régulation des médias doit être une priorité parce que les libertés sont fondamentales pour tout le reste. La liberté de l'information est le portail des journalistes. Est-elle dans l'ordre du jour des pouvoirs publics ? En tout cas, je pense que c'est une urgence d'avancer sur ce dossier, notamment avec l'avènement des élections dans quelques mois.