Sénégal: Insécurité, caisses noires, non accès au stade Alassane Djigo - El Hadji Sall cogne Macky Sall

Le président du Parti pour l'unité et du rassemblement (Pur), El Hadji Issa Sall plus connu sous le nom d'Issa Sall a officiellement démarré sa campagne présidentielle hier, dimanche 3 février, en banlieue dakaroise plus précisément au terrain sportif de Guinaw Rail Sud (Pikine).

C'est dans cet espace inapproprié que les militants ont répondu massivement présents. Ils (Jeunes et femmes) étaient tous habillés aux couleurs du parti.

Prenant la parole, le professeur a d'abord dénoncé avec vigueur l'insécurité, notamment les nombreux cas de mœurs et rapts, accidents de circulation.

En réponse à cette situation préoccupante, il décline son ambition: «Nous allons dans chaque commune mettre en place un poste de commissariat ou une brigade de gendarmerie». Et pour ce qui des incendies, il annonce:

«Nous allons mettre au niveau des 45 départements une caserne de sapeur-pompier et des services d'assistance publics opérationnels pour paraitre à la situation d'urgence des populations... ».

Suppression des caisses noires

Abordant la problématique de la gouvernance, le candidat de « Pur 100 » récrimine l'absence d'une gestion holistique de Macky Sall pour alléger la souffrance des populations Sénégalaises. « Nous avons en face de nous des gens qui ne gèrent que leurs intérêts, ceux de leur famille, des amis et alliés.

Et c'est pourquoi des caisses dites noires sont savamment entretenues (votées) à la solde d'eux-mêmes et des amis et autres. Moi, si je suis élu, je mettrais fin aux différentes caisses noires (caisses de la présidence, de l'Assemblée nationale, de la Primature,du HCCT)».

Dakar aréna, stade Alassane Djigo interdits au parti PUR

Au sujet de la tenue de toutes les manifestations du Parti pour l'unité et du rassemblement, le candidat d'El Hadji Sall se dit très outré par l'attitude du maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Thimbo qui, par tous les moyens, leur aurait refusé l'autorisation de tenir leur événement au stade Alassane Djigo.

«C'est la deuxième fois de suite qu'on nous refuse de tenir des manifestations dans des lieux publics comme Dakar Aréna, et aujourd'hui, le stade Alassane Djigo. Mais Dieu est avec nous, si le pouvoir nous l'avait accordé, nous aurions eu beaucoup de problèmes pour contenir notre monde.

Et c'est le même cas aujourd'hui (hier). Notre Parti ne cesse de grandir et j'en suis fier... ». Ce qui, à ces yeux, les «rabaissent (tenants du pouvoir) et ouvrent grande la porte à leur parti. A chaque fois, qu'on nous interdit un lieu, nous nous bonifions en nombre... ».

Auparavant, des éléments de son directoire de campagne ont appelé sans relâche leurs militants à aller chercher leurs pièces d'électeur devant leur permettre de sanctionner le président sortant Macky Sall.