Tunisie: «Deux projets en lice»

interview

Ayant comme objectif principal une régulation efficace des médias, l'Instance de communication audiovisuelle (ICA) serait l'institution qui veillera à la liberté d'expression, tout en tenant compte du professionnalisme et de l'éthique des médias.

Pour les médias publics, la régulation est synonyme de gage d'indépendance par rapport à l'exécutif, notamment lors des nominations ou des licenciements des responsables.

En effet, étant sous la tutelle de l'exécutif, la ligne éditoriale des médias publics peut parfois poser des problèmes d'indépendance. Il est alors question de trouver les moyens qui assurent l'objectivité du média public sans faire de propagande au profit ni d'un parti, ni d'un individu. C'est dire que le droit à l'information, qui est aujourd'hui constitutionnel, doit être respecté par les médias. Pour les médias privés, la régulation peut revêtir un autre aspect relatif au contrôle du financement : il s'agit d'un problème de transparence du financement. On ne cesse de se poser des questions : comment des chaînes télé sans recettes publicitaires sont-elles en train de financer leur diffusion ? Comment assurer la viabilité des médias sans être tributaire de cette épée de Damoclès qu'est le capital ? Comment rehausser les médias à un niveau acceptable de professionnalisme ? Toutes ces problématiques doivent être débattues en partant de l'expérience de la Haica. D'où il est aujourd'hui essentiel de faire le bilan de son mandat, avant de passer à l'ICA, qui est l'instance pérenne de régulation.

Le projet de loi proposé par le gouvernement suscite le mécontentement des professionnels du secteur. Pourquoi ?

En effet, l'actuel projet de loi relatif à l'ICA qui a été soumis à la commission des droits, des libertés et des relations extérieures relevant de l'ARP, s'intéresse uniquement à l'organisation et à la structuration de l'instance. Pour tout ce qui est régulation de l'audiovisuel et des médias, il a été relégué au second plan. Vidé de son essence, l'actuel projet de loi soumis à l'ARP est en quelque sorte tronqué. Il faudrait le compléter par des articles qui fixent les mécanismes et les modalités de régulation, mission principale de l'instance.

Quelle différence entre le projet de loi du gouvernement et celui de la Haica?

La régulation est une notion qui n'existait pas avant la révolution. Il faut déployer des efforts énormes pour sensibiliser, vulgariser la notion d'éthique et s'imprégner des aspects de la régulation, avant d'entamer la mise en place de l'instance. Pour simplifier les notions, je vais citer un petit exemple: En pleine audience familiale, on diffuse des feuilletons qui traitent de viol, de drogue et de délinquance, en présence de petits enfants, sous prétexte que ce sont des contenus médiatiques familiaux ? Par quels moyens devrait-on assurer la régulation en fonction du contenu médiatique, sans que cela touche à la liberté d'expression ? La régulation a aussi un rôle de contrôle dans la mesure où elle doit faire le suivi des chaînes. Il faut doter l'instance de régulation des prérogatives nécessaires lui permettant d'exécuter et de parfaire sa mission. La Haica a également proposé à l'ARP un projet de loi élaboré que nous estimons complet. Il y a donc deux projets en lice, nous tentons de rapprocher les points de vue pour faire une proposition cohérente, complète et prospective. La première étude que nous avons présentée identifie les aspects transversaux de l'ICA qui peuvent être valables pour toutes les instances constitutionnelles, comme les mécanismes qui garantissent l'indépendance, la redevabilité et l'efficacité. La deuxième étude concerne la régulation en tant que notion. Elle peut faire office de référence afin d'enrichir l'actuel projet de loi. Nous allons envoyer toutes ces recommandations à la commission de l'ARP et nous souhaitons qu'elle les prenne en considération.