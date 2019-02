Angola: Luanda accueille le forum d'affaires France-Angola

Luanda — Un forum entrepreneurial France-Angola, auquel participera une délégation de représentants de grandes entreprises françaises du Mouvement d'hommes d'affaires français (MEDEF), se tiendra mardi (5) à Luanda.

Selon une note de l'ambassade de France en Angola parvenue à l'Angop, l'ouverture officielle de l'événement sera confiée au ministre d'État chargé du Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior.

Il s'agit d'un forum organisé par le Club des Entrepreneurs France-Angola (CEFA), le MEDEF International, l'ambassade de France et la Business France, auquel participent des organisations d'employeurs angolais telles que la Confédération des entrepreneurs angolais (CEA), l'Association des industriels de l'Angola (AIA), le LIDE et la Chambre de commerce et d'industrie d'Angola (CCIA).

Selon la note de l'ambassade, la délégation française sera composée de 18 entreprises spécialisées dans divers secteurs tels que la logistique, l'assistance médicale, le matériel ferroviaire, les finances, le pétrole et le para-pétrole, l'agroalimentaire et la construction.

La délégation sera dirigée par Patrice Fonlladosa, président du comité Afrique du MEDEF et président du conseil d'administration de la Veolia Africa & Middle East, et par Jean-Jacques Lestrade, président du conseil des dirigeants d'entreprises France-Afrique Australe et vice-président du conseil d'administration. Conseil de surveillance de Ponticelli Frères.

La visite de la délégation de représentants de grandes entreprises françaises s'effectue dans le pays jusqu'au 6 février et devrait être organisée en trois moments principaux.

Mercredi, la délégation sera reçue par plusieurs représentants de l'État angolais, tels que José de Lima Massano, gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Cruz Lima, secrétaire d'État aux Affaires civiles, maritimes et portuaires, João Batista Borges, ministre de l'Énergie et Eau, et Sérgio Luther Rescova, gouverneur de la province de Luanda.

Le même jour, la société française Le Comptoir de l'Export, le MEDEF International et l'ambassade de France organiseront l'inauguration de la boulangerie Dimapão située à Luanda, au kilomètre 14 à Viana. Il s'agit d'un investissement privé français dans l'industrie alimentaire.

Le Comptoir de l'Export est une société française spécialisée dans la production et la vente de produits alimentaires, employant environ 400 personnes en Angola. Cette nouvelle usine a une capacité de production de 180 000 pains ronds par jour.