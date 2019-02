Angola: Cabinda - Appel à l'unité des Angolais

Cabinda — Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'État, Adão de Almeida, a appelé les aux Angolais à l'unité et la force pour relever les défis de l'avenir, suivant le courage, la bravoure et la détermination des héros du 4 février 1961.

S'exprimant lors de l'événement marquant le 58e anniversaire du Début de la lutte armée pour la libération nationale, que la province de Cabinda a accueilli, Adão de Almeida a également souligné que les Angolais devaient avoir la volonté de gagner et de non de perdre et que rêver commande la vie.

"C'est ainsi que les vaillants combattants du 4 février ont rêvé et réalisé leur détermination et leur engagement en faveur de la liberté du peuple angolais", a-t-il rappelé.

Le gouvernant a également souligné les résultats de l'intention des combattants unis dans la même foi, sans distinction de race ou d'ethnie, mais seulement dans l'esprit du 4 février, ont produit cet effet, qui permet aujourd'hui l'harmonie, la paix, l'unité nationale et le développement des secteurs de la vie sociale, économique et politique du pays.

Il a mis en exergue les secteurs de l'éducation et de la santé qui connaissent des niveaux accentués tant dans la formation de l'homme que dans les infrastructures, offrant un service décent et de qualité aux Angolais.

Concernant Cabinda, Adão de Almeida a réaffirmé la construction de la raffinerie de transformation des dérivés du pétrole brut dans cette province, dont les travaux démarrent cette année, la fin des travaux du terminal passagers, entre autres projets.

A propos des travaux du port en eaux profondes de Caio et de la gare de l'aéroport Maria Mambo Cafe, le ministre a souligné les efforts déployés par l'Exécutif dans la recherche d'un financement pour le démarrage et la conclusion des mêmes, afin d'encourager encore plus le développement de la province.

Adão de Almeida a ajouté que l'hôpital général de Cabinda, qui est construit dans la ville de Chibodo et dont les travaux d'exécution sont bien avancés, était le résultait des efforts déployés par l'Exécutif pour mener à bien les actions prévues dans la province.