Ile Maurice: Prestation de serment de 27 nouveaux avocats - L'accent mis sur la 3 I's Initiative de la MBA

Lors de la prestation de serment des 27 nouveaux avocats le 25 janvier, le chef juge Keshoe Parsad Matadeen a mis l'accent sur le programme des 3 I's (Indépendance, Intégrité et Innovation) de la Mauritius Bar Association. Parmi les nouveaux membres du barreau, ils sont plusieurs à avoir réagi à cette initiative.

Bhanisha Gobin

«Il y a eu pas mal de polémique dans la profession et cette initiative est un rappel à ceux qui veulent rendre ses lettres de noblesse à la profession. Le CJ a mis l'accent sur l'intégrité et c'est très important ce qu'il a dit.»

Arjun Beeharry

«C'est un moment symbolique que je partage avec ma famille. Je suis la troisième génération dans le métier. Mon grand-père était chef huissier à la Cour suprême et mon oncle est homme de loi. Il faut rester dans les paramètres de l'éthique.»

David Hathier

«J'adhère à 100 % à ce que le chef juge a dit, car nous avons le devoir de veiller à la bonne image de la profession. Je suis très heureux et c'est un sentiment que je connais déjà, car j'ai déjà prêté serment à Paris. De par mon expérience, je n'ai pas fait de 'pupillage' et je vais rejoindre l'étude Glover.»

Ruweida Lallmahamood

«Après plusieurs années de sacrifice, c'est un moment de fierté et comme j'ai fait mes études en Finance and International Law, je compte me lancer dans le Corporate.»

Shaun Dean Emmanuel Payen

«Ce n'est pas seulement une consécration mais aussi une responsabilité. Et aujourd'hui, nous intégrons une profession où l'éthique est sur toutes les lèvres. Il est important de maintenir l'intégrité de la profession et de pouvoir éventuellement aider les gens. Le 3 I's Initiative aborde des thèmes primordiaux et il faut les respecter.»

Zaki Ramtoolah

«Après six ans d'études, c'est maintenant que le travail commence. Il a entièrement raison en citant le 3 I's Initiative mais je ne vais pas commenter sur les avocats qui ont été pointés du doigt.»

Adila Noushreen Luttoo

«Je pense qu'il faut faire honneur à la profession et l'éthique, c'est très important. Je vais travailler chez Me Mamoojee.»

Vaneshwari Dabeesing

« L'intégrité est la base de la profession. Je reste ouverte à toutes les options bien que je compte me lancer dans le civil. Je ne suis pas d'avis que le domaine est saturé.»

Mehdi Jaunbocus

«J'ai passé mon pupillage chez Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, et je suis très fier. Le projet de la MBA est une bonne chose car on est dans un métier où on doit aider les gens.»

Zuhayr Mohung

«Je ne crois pas que le barreau est saturé. L'innovation et la confidentialité sont les éléments clés. Cependant, l'intégrité est absente dans la profession, surtout qu'il y avait une polémique autour de cela.»

Shahzaad Mungroo

«Ce n'est pas la peine de regarder dans une boule de cristal pour savoir que la profession a pris un grand coup de massue avec les récents événements et le rapport de la Commission d'enquête sur la drogue. Le regard du public a changé envers les membres du barreau mais c'est à nous, les jeunes, de faire un travail remarquable en prenant en considération le 3 I's Initiative.»