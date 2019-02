Algérie: 13e édition du SIEL - Plus de 90 exposants au rendez-vous

Alger — La 13e édition du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie (SIEL) qu'abrite le Palais des expositions (Pins Maritimes) d'Alger jusqu'à mardi, est rehaussée par la participation de 97 exposants algériens et étrangers venus pour faire connaître l'essentiel des produits et équipements diversifiés propres à l'ameublement et à la décoration des hôtels et de l'environnement.

Dans ce cadre, les organisateurs de ce salon ont affirmé que cette manifestation, devenue désormais une tradition annuelle, "s'emploie à la vulgarisation des nouveautés et évolutions survenant dans les domaines d'hôtellerie et de la restauration au niveau national".

Ce rendez-vous annuel qui connaît la participation de plusieurs pays, tels que la Tunisie, la Chine, la France, la Turquie, l'Espagne, l'Italie et de l'Allemagne, se veut " une occasion de prise de contact entre les opérateurs algériens et leurs homologues étrangers, en vue d'échanger les expertises en matière d'amélioration des services d'équipement, ameublement et de décoration des hôtels et grands restaurants, ainsi qu'en matière d'entretien, nettoyage, aménagements des espaces verts, entretien des ascenseurs et de création des moyens de détente et de remise en forme".

Ce salon a, pour objectifs, entre autres, " la consolidation de l'investissement à travers l'établissement de relations de partenariat et de coopération entre les investisseurs algériens et étrangers, en vue de tirer profit de leurs expériences, pour développer et moderniser les équipements des établissements hôteliers et d'appuyer l'insertion professionnelle, tout en mettant en lumière les efforts consentis par les établissements publics en matière de formation des jeunes dans les différentes spécialités en lien avec le tourisme, notamment, la restauration et l'hôtellerie, afin de fournir des prestations qui répondent aux exigences des clients".

Le Salon œuvre à l'accompagnement de l'évolution survenant dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration et l'hébergement, d'autant plus que l'investissement dans le tourisme est en croissance et expansion chaque année, ce qui exige la mise en place de tous les équipements et moyens modernes, en vue d'ameubler ces nouveaux établissements de tourisme, conformément aux normes internationales en vigueur.

Cette manifestation se veut également une opportunité en vue de faire connaître la destination Algérie sur les marchés internationaux, en tant que destination par excellence, et vulgariser le produit national, notamment, artisanal, son utilisation dans la décoration des hôtels afin de préserver le legs national et remédier au déficit, particulièrement dans le domaine des prestations.

Le salon attire annuellement des milliers de visiteurs, entre autres, des spécialistes et professionnels intervenant dans les activités de tourisme, ainsi que ceux à en quête de possibilités de nouer de nouveaux partenariats", ont précisé les organisateurs de cette manifestation.