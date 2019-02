Algérie: La promotion de l'économie circulaire impose un sursaut collectif

- La promotion de "l'économie circulaire verte impose un sursaut collectif" et une mobilisation constante, a indiqué, dimanche à Ghardaïa, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati.

S'exprimant à l'ouverture des assises régionales des wilayas du Sud portant sur l'économie circulaire, la ministre a affirmé que "la promotion de l'économie circulaire verte impose un sursaut collectif et une mobilisation constante afin de jeter les bases fondamentales d'un développement durable en Algérie."

Mme. Zerouati a souligné que ces assises régionales ont pour objectif de favoriser le dialogue selon une approche participative en vue de partager des expériences innovantes dans ce domaine dans l'ensemble du territoire national, en vue d'élaborer des recommandations en prélude aux assises nationales prévues fin février courant.

Cette rencontre, a-t-elle expliqué, vise essentiellement à identifier les moyens concrets pour promouvoir et développer une économie circulaire verte, durable, par un débat constructif et participatif ouvert entre les différentes parties prenantes.

La ministre a également estimé que les oasis de Ghardaïa "incarnent l'une des stratégies les plus efficaces de l'adaptation humaine à un environnement aride et sec, soumis aux extrêmes de la nature", avant de faire un témoignage éloquent du génie humain qui a su faire du désert une exception de luxuriance de vie et de fraîcheur.

Le Directeur général de l'Environnement et du Développement durable au ministère de l'Environnement, Nouar Laib, a affirmé que ces assises régionales visent à mettre en évidence les initiatives innovantes à même d'instaurer, à terme, une véritable économie circulaire efficiente et durable, au service d'une qualité de vie saine des citoyens.

Initiée par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, ces assises régionales, qui se déroulent sous forme d'ateliers répartis en neuf axes, dont ceux liés au cadre réglementaire, à l'infrastructure nécessaire pour le recyclage et la valorisation, la gouvernance et l'attractivité de l'investissement, le développement des Start-Up, les filières de valorisation et l'enjeu de l'économique circulaire au niveau local.

Elles vont permettre de répertorier les différentes préoccupations des participants des douze wilayas dans le Sud du pays, en vue de l'élaboration d'une feuille de route concertée pour assurer et garantir la transition vers les fondements de l'économie circulaire.

En marge de ces assises régionales, une caravane de sensibilisation pour une ville verte, composée de personnalités du monde artistique et sportif, aura à mener une action de sensibilisation durant les deux jours de ces assises régionales, à travers des opérations de reboisement de plus de deux-cents (200) arbustes dans les zones urbanisées de Oued N'Chou et Zelfana.

L'objectif principal à travers cette caravane est de contribuer, avec tous les acteurs locaux, à la recherche de solutions réalistes pour préserver l'environnement et améliorer le système de gestion des déchets, a-t-on signalé.