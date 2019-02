Algérie: Neige à Constantine - Réouverture des principaux axes routiers

Constantine — L'ensemble des axes routiers de la wilaya de Constantine, fermés à la circulation durant la nuit de dimanche à lundi suite à l'amoncellement de la neige ont été rouverts dans la matinée, a-t-on appris auprès des services des travaux publics (DTP).

Les tronçons routiers ciblés sont ceux situés sur les hauteurs de la ville, à commencer par le tronçon de l'Autoroute Est-Ouest, au niveau de la région de Djebel Ouahch, l'axe routier menant vers le centre hospitalo-universitaire CHU-Benbadis et de l'établissement hospitalier spécialisé (EPH) de la cité Erriadh, ou encore la voie express menant vers l'aéroport international Mohamed-Boudiaf, a précisé à l'APS le chef du service d'entretien des routes Brahim Lakroum.

D'importants matériels, des chasse-neiges notamment, ont été mobilisés pour dégager des tronçons des routes nationales (RN) 79, précisément dans le village de Guettar El Aich (El Khroub) et de celle 5A plus exactement entre les communes d'Ibn Ziad (Constantine) et de Sidi Khelifa relevant de la wilaya de Mila en plus des chemins de wilaya (CW) 133, 16 et 27 relevant de la commune d'Ibn Badis, a encore détaillé M. Lakroum.

"Un dispositif important anti-neige a été mobilisé 24h24 dans la wilaya depuis la diffusion du bulletin météo spécial signalant des fortes chutes de neige et de pluie sur la région de Constantine", a affirmé le même responsable.

Il a fait savoir que 604 agents de maintenance ont été mobilisés dans la wilaya pour parer aux intempéries et rouvrir des tronçons routiers signalés, coupés à la circulation aussi bien en zones urbaines que celles rurales, signalant que ce nombre de moyens humains est constitué de 370 agents des assemblées populaires (APC) et de 234 autres relevant du secteur des travaux publics.

Le plan local de déneigement, mis en œuvre, a mobilisé également 76 engins dont 22 chargeurs, 20 rétro-chargeurs, 17 niveleuses, 10 camions d'intervention et 7 chasse-neige, appartenant aux diverses entreprises et établissements publics et privés de la wilaya, ajoute le même responsable, notant qu'un stock de 150 tonnes de sel a été réservé pour les axes routiers névralgiques.