Soudan: Le wali de Gedaref confirme son soutien illimité pour la santé

Gedaref, 4 — Le Wali de Gedaref, brigadier Moubarak Mohamed Shamat a affirmé son soutien illimité au ministère de la Santé, la vie du peuple et le traitement des questions sociales, et a appelé à l'unification des efforts des autorités compétentes pour soutenir le ministère de la santé et du développement social et mettre des principes et des objectifs de stabilisation de la situation sanitaire dans l'Etat.

Lors de sa visite d'inspection dans les départements du ministère de la santé pour les deux secteurs sanitaires et des services sociaux, le Wali a examiné les réalisations de l'année écoulée et des plans et programmes du ministère pour l'année en cours.

Le ministre de la santé et du développement social, Huda Ibrahim Al-Amir a passé en revue les défis globaux auxquels le ministère était confronté, en particulier les projets financés par le gouvernement fédéral, et a confirmé son engagement d'améliorer les services dans tous les domaines.