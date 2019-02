Congo-Brazzaville: Département des Plateaux - Digne Elvis Tsalissan Okombi appelle les cadres de Ngo à surmonter les clivages politiques

Le député de la localité, s'exprimant le 3 février à Brazzaville, lors d'une rencontre citoyenne avec les sages, cadres et fils de sa circonscription électorale, a estimé que pour le développement de celle-ci, chaque natif a intérêt à jouer sa partition, au-delà des différences idéologiques en présence.

Elu de la circonscription unique de Ngo, dans les Plateaux, depuis les dernières élections législatives, Digne Elvis Tsalissan Okombi a dit se soucier de plus en plus de l'avenir de sa contrée. Réalisant qu'en solitaire il n'atteindra pas facilement son noble objectif, il a estimé que toutes les intelligences et énergies de Ngo doivent être associées afin d'ouvrir une nouvelle page du développement de ce district.

Pour ce faire, le député a lancé un vibrant appel aux filles et fils de sa circonscription électorale à enterrer la hache de la division et des querelles inutiles qui les divisent, en raison des clivages politiques, et à s'associer à lui afin de bâtir ensemble des stratégies plus concrètes et adaptées, pouvant booster le développement socioéconomique du district.

« Il est important que nous, filles et fils de Ngo, mettions de côté nos appartenances politiques afin que chacun de nous contribue au développement de notre localité. Dans la construction du district, on ne tient pas compte des clivages politiques, parce que lorsqu'un village manque d'écoles ou de centres de santé, c'est tout le monde qui endure la souffrance, que l'on soit de la majorité, de l'opposition ou du centre », a souligné Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Seul, l'ancien ministre délégué a commencé à apporter, tant soit peu, des solutions idoines à quelques problèmes qui se posaient avec acuité dans sa circonscription, au profit de ses mandants.

A son actif, en ce qui concerne le domaine de l'éducation, le député a souligné avoir soit construit, soit réhabilité quelques écoles et salles de classe dans les villages Oniamva, Okiéné, Impon et s'est engagé à poursuivre ses actions humanitaires dans d'autres villages où le même problème se pose.

S'agissant de l'offre de santé, le président de l'Union pour un mouvement populaire porte aussi des projets salvateurs au profit de la population de Ngo. Timidement, certes, à cause de la crise économique, Digne Elvis Tsalissan Okombi a avoué avoir construit quelques infrastructures sanitaires, dont une infirmerie au village Ambima.

Pour donner un coup de pouce au développement de l'agriculture, il a affirmé avoir déjà acheté des machines agricoles qu'il a mises à disposition de ses mandants. Le député caresse encore autant de projets pour sa localité.