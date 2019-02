Congo-Brazzaville: Santé - Le PADRHS examine son action fonctionnelle

Le Projet d'appui au développement des ressources humaines en santé (PADRHS), coordonné par le Pr Richard Bileckot, a tenu, le 30 janvier à Brazzaville, la cinquième session de son comité de pilotage pour examiner plusieurs documents liés au fonctionnement de ses structures organisationnelles.

Parmi les documents examinés, il y a eu, entre autres ceux liés à l'orientation générale, le programme d'action des projets, les budgets nationaux ainsi que les rapports d'audits et d'évaluation. Les membres du comité de pilotage multisectoriel ont également abordé la question des ressources humaines afin que celles-ci soient une priorité du plan national de développement sanitaire. Des propositions ont été faites pour faciliter la coordination et le suivi des programmes de formation.

Près de mille cinq cents agents de santé ont été formés dans le cadre du projet d'appui à la formation continue du personnel paramédical. Ce projet a aussi mis en place, dans dix départements du pays, des salles de formation continue dotées du matériel didactique et audiovisuel.

En revanche, le PADRHS-gestion des ressources humaines a, pour sa part, mis en place un système d'évaluation des performances individuelles et élaboré une politique ainsi qu'un plan de formation continue du personnel de santé. Il a produit un manuel de procédures de gestion des ressources humaines en santé et disponibilisé un référentiel des emplois ainsi que des compétences de ce secteur.

Les membres du comité de pilotage multisectoriel se sont convenus des éventuels appuis complémentaires à mobiliser auprès des partenaires techniques et financiers. L'occasion leur a permis aussi de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la session de juin 2018.

Ce comité de pilotage multisectoriel est constitué de quatre ministères, à savoir l'Enseignement professionnel, le Plan, la Fonction publique et l'Enseignement supérieur. Une convention de financement pour la mise en œuvre du PADRHS entre le gouvernement et l'Agence française de développement (AFD) a été signée le 22 décembre 2010. Une autre convention relative à la mise œuvre du projet d'appui à la formation continue des personnels paramédicaux a été signée, le 11 juin 2012, entre le gouvernement et la commission de l'Union européenne. Enfin, celle du 22 mai 2013, de nouveau avec l'AFD pour l'amélioration qualitative et quantitative des ressources humaines du secteur de la santé.

La cinquième session du comité de pilotage du PADRHS a été présidée par la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, assistée par son collègue de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.