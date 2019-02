Congo-Brazzaville: Musique - Doudou Copa structure son groupe

L'artiste musicien, président de l'orchestre éponyme, s'apprête à mettre sur le marché du disque l'album "Loin des barreaux" composé de quatorze titres. En prélude à la sortie de cet opus prévue pour fin mars, il vient d'organiser son staff.

D'après les explications du chargé à la communication, Austère Makassela Lemaxi, la mise en place du bureau s'explique par le fait que quand Doudou Copa quitte Extra musica, il a évolué en solo, entouré juste de quelques amis. Le staff dirigeant mis en place a pour but d'organiser les concerts et autres contrats de l'artiste et de son orchestre, a-t-il souligné.

« Si hier, l'artiste pouvait se faire produire individuellement, rien que par un simple contact direct à l'issue d'un appel, dorénavant, les choses changent. Quiconque veut produire Doudou Copa, quelles que soient ses affinités avec lui, doit passer par le bureau qui vient d'être mis en place. C'est à ce bureau d'organiser les activités de l'orchestre et de l'artiste. Doudou Copa a maintenant deux managers. Au niveau du Congo et de l'Afrique, c'est Willy Tati Bouandji qui s'occupe de toutes ses productions. En Europe et autres continents outre l'Afrique, c'est Firro Itoumou », a indiqué Austère Makassela Lemaxi.

Le bureau mis en place est présidé par Doudou Copa lui-même. Roméo Nguié en est le secrétaire général et Stève Obongono le secrétaire général adjoint, chargé de l'organisation et l'événementiel. Willy Tati Bouandji s'occupe du management et productions au Congo et en zone Afrique pendant que Firro Itoumou est chargé de la même mission pour Paris et la zone Europe. Le chargé à la communication est Austère Makassela Lemaxi ; celui de la stratégie Aki Bercley Malonga et le porte-parole du groupe est Gonzalez Auyoma.

Quant au programme de l'artiste musicien, après le spectacle donné le 2 février, à l'espace Peniche Anako au 34 Quai de Loire, Paris (France), une production de So'Art, Doudou Copa sera de nouveau à Paris le 15 février, en concert Saint Valentin au 40 rue de la Gitonnière Joué-Lès-Tours, une production de Junior Okabé et Oncle Matondo. Le 8 mars, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'artiste et son groupe éponyme seront à Impfondo (département de la Likouala) en présence de la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso. L'événement se tiendra sur le thème « L'implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire des produits de base ».