Tunisie: Rehausser le championnat...

Un exode massif des meilleurs éléments, jeunes ou moins jeunes, ne peut faire que du mal à la compétition locale qui perd progressivement son actif le plus important, les joueurs. Et sans joueurs de qualité, le championnat perd en valeur et en capacité d'attraction.

On se demande alors comment faire pour retenir les meilleurs joueurs, et pour les empêcher des tentations externes. Cela dit, on pense bien qu'il y a une grande et unique solution pour le faire : rehausser le championnat et faire en sorte qu'il donne de la motivation à n'importe quel joueur. Si on a un championnat qui offre, en particulier, une structure qui permet à n'importe quel joueur d'avancer dans sa carrière et de garantir un salaire et un revenu dignes d'un joueur professionnel, les joueurs vont réfléchir avant de décider de partir.

La question est économique en ce moment. Des joueurs impayés ou qui ont du mal à «encaisser» leurs salaires et primes, vont sauter sur la moindre occasion qui se présente. C'est ce qui explique pourquoi maints joueurs partent pour des clubs méconnus qui payant parfois un salaire pas plus élevé du club tunisien. Tout joueur, surtout parmi les plus doués, a une carrière courte avec le risque de blessures qui se présente. L'aspect économique pour n'importe quel joueur est le plus fondamental. Et ça se comprend. Le premier axe qu'il faut améliorer est économique. Les clubs doivent honorer leurs engagements financiers envers les joueurs.

Assurance et spectacle

Un championnat tunisien, qui vit une crise financière aiguë, ne peut pas retenir ses joueurs dans l'état actuel des choses. Il ne peut protéger ses joueurs contre n'importe quelle tentation externe. La qualité de la compétition de plus en plus «petite» et dégradante, les terrains impraticables, les tensions dans les vestiaires, l'assistance réduite et l'absence de recettes conséquentes, le statut fragile du footballeur (il n'est pas assuré contre les accidents de carrière), les mauvais dirigeants qui s'accaparent les principaux clubs, ainsi que d'autre axes marginalisés du championnat, sont tous des facteurs qui encouragent le départ des joueurs, prometteurs ou pas, pour d'autres destinations. Si on ne fait rien pour sauver le championnat, ce fléau va durer encore et cela va mettre en péril la continuité et la survie du championnat même.