Tunisie: Mondher Kebaïer (Manager général de l'EST) - «Cerner par un projet sportif et financier »

Quand j'étais à la tête du CAB durant l'exercice 2012/2013, j'avais exigé de tous les joueurs qui voulaient faire partie de l'équipe senior de s'engager ou de rempiler pour trois années. Car je suis persuadé que, pour réussir un projet sportif, la stabilité du groupe est chose essentielle. Cette saison-là, la stabilité au niveau du staff technique et de l'effectif a payé. Nous avons remporté la Coupe de Tunisie devant l'Avenir Sportif de La Marsa et nous avons atteint la demi-finale de la Coupe de la CAF.

Tout ça pour dire que quand on cerne le joueur par un projet sportif et financier, non seulement les résultats suivent, mais le club est assuré également des retombées financières des transferts, sachant que la cote d'un joueur monte quand les résultats sont probants.

A mon humble avis, il faut cerner un footballeur par un projet sportif et financier sur une durée de trois ans au minimum. Des contrats à renouveler à l'avance. Regardez l'exemple de Anthony Martial qui vient de prolonger jusqu'en 2024 au profit de Manchester United, alors que nous sommes en 2019.

Ce qui se passe chez nous, c'est qu'on se trouve avec des joueurs en fin de contrat. Six mois avant l'expiration du bail, les dirigeants des clubs s'aperçoivent que le temps est venu de négocier avec le joueur la possibilité de rempiler. Or, cette situation le met en position de force par rapport à son club employeur, particulièrement quand d'autres équipes entrent sur le fil, car il peut partir en joueur libre.

Sinon, je ne vois pas comment on peut retenir les bons joueurs face à la tentation d'évoluer à l'étranger. Comme je l'ai dit, les règlements ont changé un peu partout dans le monde, facilitant la circulation des joueurs. Si chez nous les joueurs maghrébins ne sont plus considérés comme étrangers, en Arabie saoudite le quota des joueurs étrangers s'élève à 7 sur le terrain plus un remplaçant.

Pour finir, je suis pour le départ de nos bons éléments en Europe pour des contrats s'élevant à 5 millions d'euros au minimum, ce qui serait bénéfique et pour nos clubs et pour notre équipe nationale ».