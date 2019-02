Tunisie: Mohamed Ameur Hizem (ex-entraîneur de l'USM) - «Un exode à but lucratif... !»

Certes, ce joueur bien formé et aguerri tactiquement ne va pas apprendre grand-chose dans son nouveau club mais son apport qui sera certainement considérable lui permettra de gagner plus de «sous». Sa vie va complètement changer et de surcroît son envie et sa motivation pour donner le meilleur de lui-même deviennent plus grandes dans la mesure où il est libéré de tout souci...

Donc le seul mobile qui a poussé ce joueur à tenter une expérience à l'étranger c'est l'argent parce qu'en Tunisie il n'est pas souvent évalué à sa juste valeur... C'est son plein droit d'opter pour l'équipe qu'il a convoitée mais à condition d'avoir le feu vert de son équipe d'origine... Mais devant cette ruée à «la mode» vers les pays des pétro-dollars, peut-on retenir nos meilleurs joueurs pour notre championnat et nos spectacles? Pour le moment, ça m'apparaît très difficile, vu la crise financière qui sévit dans nos clubs et c'est pour cela d'ailleurs que le joueur sollicité par une équipe étrangère ne peut pas décliner l'offre parfois alléchante... Mais je suis sûr qu'il arrivera un jour où ce même joueur sera plus à l'aise dans son club à une seule condition : transformer le statut de nos clubs en des sociétés capables grâce à leurs ressources devenues stables de subvenir à tous les besoins de ses joueurs, staff technique et autres encadreurs... dans les meilleures conditions possibles.

Espérons dans ce cadre que le projet de statut des clubs minutieusement élaboré par l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, M.Ben Dhia, mais dommage, enterré, verra le jour le plus tôt possible... En ce sens, seule une volonté politique urgente pourrait sauver la face et de surcroît mettre un tant soit peu fin à la souffrance continue de nos clubs et de nos joueurs complètement paralysés par le manque flagrant des moyens financiers, seuls garants de leur stabilité... à bon entendeur».