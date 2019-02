Tunisie: Une main devant, une main derrière

Si l'on suit une logique économique, le procédé n'est pas toutefois vraiment choquant, car celui qui produit récupère ce qu'il a créé, mais le constat est là : les clubs et les fédérations n'ont pas les moyens de garder leurs talents. Que de symboles de ce phénomène, de plus en plus amorcés, ont préféré l'exil vers un environnement qu'ils ne connaissent pas et dont ils ignorent la spécificité.

Promis à un grand avenir, ils s'engagent prématurément dans un monde qui ne leur appartient pas. Ces départs des « diamants bruts » de la formation tunisienne, passé par les différentes structures de formation, inquiètent. Il interpelle toutes les disciplines sportives.

Ne serait-il pas cependant qu'un trompe-l'œil pour les clubs et les fédérations ? Nombreux sont ceux à le penser et à s'inquiéter de l'appauvrissement continu des instances sportives et des structures sportives tunisiennes, à la peine dans les compétitions de haut niveau. La tête en Tunisie, l'esprit manifestement tourné vers d'autres cieux et leur constellation de gain et de profits, il y aurait cependant des choses à dire. Partir à un âge prématuré, ou encore au moment où il ne le faut pas vraiment, c'est trop tôt. Confrontés à une concurrence et à une charge de travail extrêmement poussée, extrêmement impitoyable, ces jeunes risquent l'overdose du sport. Faut-il rappeler qu'un sportif en formation, et aussi talentueux soit-il, a plus de chances de réussir s'il vit à moins de 50 kilomètres de ses parents. On pointe surtout du doigt l'appât du gain pour ces jeunes et leurs familles, qui rêvent de gloire et d'argent, mais quelles conditions leur avaient été offertes dans leur pays ? Déracinés et déboussolés par cette reconversion précoce, ils se perdront plus tard dans des compétitions hors normes.

D'autres talents ont connu des fortunes diverses en quittant prématurément leurs clubs formateurs pour rallier de grandes équipes étrangères. Mais dans l'ensemble, ils n'ont pas connu les brillantes carrières qui leur étaient promises.

Une main devant, une main derrière, c'est comme ça que se retrouvent la plupart des sportifs ayant quitté leurs pays prématurément, mais ils pourront se consoler d'avoir encore le temps des... regrets !